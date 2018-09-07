ÖSYM’de ittifak paylaşımı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN - BİRGÜN/ Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni kabinenin oluşum sürecinde bakan yardımcılıkları ve bürokrasideki kilit makamları isteyen ittifak ortağı MHP’ye ÖSYM Başkanlığı verildi. ÖSYM Başkanlığı’na MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün getirildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşılan, “Ülkücü kadrolar ülkenin teminatıdır. Yeni ÖSYM Başkanı hayırlı olsun” mesajları dikkati çekti.





YÖK’ü istedi ÖSYM’yi aldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından başlayan hükümeti kurma çalışmaları kapsamında defalarca Erdoğan’la bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bürokrasideki kilit makamlara ilişkin taleplerinden ilki gerçekleşti. Mahmut Özer’in istifasının ardından haftalarca boş kalan ÖSYM Başkanlığı koltuğu, Bakanlık istemede ısrarcı olmayan ancak Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nı (YÖK) isteyen MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün’e teslim edildi.

Türkeş ve Yazıcıoğlu paylaşımları

MHP ile genel seçimler için oluşturulan Cumhur İttifakı’nı 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde de sürdürmek isteyen AKP, gayrı resmi ortağına ilk koltuğu eğitim alanında verdi. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Halis Aygün’ün ÖSYM Başkanlığı’na getirilmesinin ardından sosyal medyada açılan, “Yeni ÖSYM Başkanı” etiketi kısa zaman içinde Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi. Resmi Twitter hesabından daha önce Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün’e MHP’lilerden “destek” yağdı.

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15 üniversiteye yeni rektör

Öte yandan AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 üniversiteye atanan rektörlere ilişkin kararı da dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci, üçüncü ve yedinci maddeleri gereğince yapılan atamalara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi’ne Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi’ne Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne Tuncay Döğeroğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne İ brahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi’ne Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi’ne Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi’ne Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi’ne Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi’ne Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi’ne ise Emin Aşıkkutlu rektör olarak atandı.