AKP, Erdoğan'ın tasfiye ettiği Gül'e sahip çıkmaya başladı!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Abdullah Gül isminin CHP içerisinde gündeme gelmesinin 'acziyet göstergesi' olduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği toplatıda, CHP'li vekillerin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması yönündeki açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Abdullah Gül'e 7-8 sene önce savaşırcasına karşı çıktılar"

"7-8 sene önce olmaz dedikleri, adeta savaşırcasına karşı çıktıkları bir kişiye gelip bugün 'Aday ol' demeleri, onların acziyetini gösteriyor" diyen Turan, şöyle konuştu:

"CHP içerisinde 'Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin adayı olsun' diyen var, 'CHP'nin adayı olsun' diyen var, 'Tekrar aday olsun' diyen var, 'İttifak yapalım' diyen var, 'Yapmayalım' diyen var. Biz bunlara cevap yetiştirmekten yorulduk. Bir CHP'li vekilin, 'Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına oy veririm' demesi aslında bizim için anıtı dikilecek bir yaklaşım. Çünkü biz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra CHP'nin nasıl resepsiyonlara gelmediğini, nasıl o zamanki sayın Cumhurbaşkanının eşinden dolayı iftiralar, hakaretler yaptığını biliyoruz. Demek ki onlar da makulleşiyor ki 'Yasal zeminde kimin hakkı varsa destek olurum' diyor ancak CHP'nin bir an önce toparlanması gerekiyor. 7-8 sene önce olmaz dedikleri, adeta savaşırcasına karşı çıktıkları bir kişiye gelip bugün 'Aday ol' demeleri, onların acziyetini gösteriyor. Kendi içlerinden bir aday gösterememiş, kendi prensiplerine uygun aday gösterememiş olması bizim değil, onların problemi diye düşünüyorum."