İYİ Partili Aydın'dan istifa açıklaması

Gazete Duvar'da Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, bir partinin beş yılda yaşayabileceği birçok şeyi bir yılda yaşamak durumunda kaldıklarını söyledi.

İYİ Parti'de yaşanan istifaların abartıldığını belirten Aydın, partinin dağılacağı iddialarına, mahalli seçimleri hedef göstererek, “El mi yaman bey mi yaman göreceğiz” karşılığını verdi.

AK Parti'nin yerel seçimde zorlanacağı için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aydın, "İttifakı isteyen Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli değil" dedi.

İYİ Parti'nin ittifak gibi bir niyeti ve bu yönde bir görüşmesi olmadığını söyleyen Aydın, "Ama Recep Tayyip Erdoğan karşıtı seçmenin zaten sandıkta ittifak yapmaya yatkın olduğunu biliyoruz. Bunun yönlendirmesinin nasıl olacağı ayrıca bir planlama gerektirir. Zamanımız var. O planlamayı da yaparız" ifadesini kullandı.