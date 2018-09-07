Bahçeli, en çok o kentlerden korkuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019’da yeni hükümet sistemini tartışmaya atmak isteyenleri “defolu zihniyet” olarak nitelendirerek, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini savundu.

İdlib konusunda İran zirvesinin önemine işaret eden Bahçeli, “Astana ruhuna uygun bir müzakere süreci geçirilmesi gerektiğini” kaydetti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberi şöyle:

Partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Bahçeli, “Türkiye’nin jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların, sosyal ve siyasal gerginliklerin olumsuz sarsıntılarına maruz kalındığını” dile getirdi. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tablonun “kaygı ve alarm verici olduğuna” işaret eden Bahçeli, “Meşum ve muhasım odaklar Türkiye’yi kontrol edilebilir, bunun yanı sıra yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalına sürüklemek, hatta sabitlemek heves ve emelindedir” dedi.

Rusya’nın İdlib’e düzenlediği saldırıya da değinen Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir sığınmacı dalgasına katlanması, hazmetmesi ve kabul etmesini “eşyanın tabiatına aykırı” olarak değerlendirdi. Bahçeli, halen Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan pek çok sorun varken, bunun üstüne yeni bedellerin ve telafisinin çok zor olacağı, yeni yüklerin ilavesinin tasvip edilemeyecek bir hata olacağı konusunda uyardı. Bahçeli, “Parti olarak ülkemizde misafir edilen Suriyelilerin aşama aşama ülkelerine dönmelerini milli beka ve demografik istikbalimiz açısından mecburiyet gördüğümüz de bir gerçektir” dedi.

MYK’de, “AKP ile MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifak” da masaya yatırıldı. Bahçeli’nin, toplantıda kurmaylarına, “Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin ittifakta kalmamasının hem Türkiye’deki yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hem de kurumlarını tartışmaya açabileceğini” söyledi. Bahçeli, “ MHP, mahalli idareler seçimlerini milli beka üzerinden okumakta, yeni hükümet sisteminin doğasına uygun tecelli etmesini samimiyetle temenni etmektedir” dedi.