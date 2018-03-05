AKP Sözcüsü'nden Erdoğan hakkındaki o iddiaya yanıt

AKP Sözcüsü Mahir Ünal AKP MYK sonrası açıklamalarda bulundu. AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantının ardından kameraların karşısında geçen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine dair soruları yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEYECEK

Ünal, CHP'nin ortalığı karıştırararak vatandaşları huzursuz etmeye çalıştığını savundu. Cumhurbaşkanı'nın özelleştirmeleri durduracağı iddialarına ise Mahir Ünal "Kesinlikle böyle bir şey olmayacak" yanıtını verdi. Ünal tüm iddiaların asılsız olduğunu ve vatandaşın özelleştirmelerden dolayı mağdur olmayacağını iddia etti.