Yandaş yazar, Erdoğan'ın danışmanını FETÖ'cü ilan etti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in eski sağ kolu Nurettin Veren, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni danışmanı olan eski AKP Milletvekili Yasin Aktay’ın, Gülen’le çekilen fotoğrafından bahsetti. "Sayın Erdoğan’ın FETÖ ye karşı mücadelede, çok fazla dikkatli olduğunu söyleyemeyiz" diyen Veren, Erdoğan'ın yakınındaki 'FETÖ ile iltisaklı' kişileri ayıklaması gerektiğini savundu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bir dönem en yakınındaki isimlerden olan Nurettin Veren, hükümete yakın Yeni Akit gazetesindeki köşesinde “Başkanımız önce yakınında olan iltisaklıları ayıklamalıdır” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında "Sayın Erdoğan’ın FETÖ ye karşı mücadelede, çok fazla dikkatli olduğunu söyleyemeyiz" diyen Veren, Erdoğan'ın yeni danışmanı Yasin Aktay 'ın Fethulah Gülen ve FETÖ'nün lider kadrosu ile olan fotoğrafı içinse "Pensilvanya’ya gidip FETÖ ile birlikte, yukarıdaki baş hainlerle bu derece samimi fotoğrafı, herkes çektiremez.” yorumunu yaptı.

Osmanlı'nın, Padişahın etrafındaki liyakatsiz kadrolar yüzünden yıkıldığını savunan Veren'in, Erdoğan'a kadro seçimi konusunda çarpıcı uyarıları şöyle:

15 Temmuz FETÖ darbesi, ABD’nin dolar darbesi ve son olarak Halk Bank’a yapılan siber uyarı darbesine karşı, bundan sonra olabilecek şok hadiselere karşı liyakatli, tedbirli ve ferasetli kişileri bulmalı ve seçmeliyiz.

Seçilen kimselerin bu hususlarda uzman kişiler olup, kesinlikle şüphe altında FETÖ ile iltisaklı veya irtibatlı olmayanlardan tercih edilmesine çok dikkat etmeliyiz.

İrtibat: Doğrudan doğruya tehlikeden ve düşmandan yana olanlarla doğrudan temas demektir.

İltisak ise: Dolaylı yoldan şüphe kaldıracak, içimizi bulandıracak, düşmanla yakınlaşmalar demektir.

FETÖ hayalet örgütünün hiçbir somut belirtisi olmadan, 50 yıldır devletin bütün kurumlarına sezilmeden girip sızması gösteriyor ki; somut verilerle FETÖ’yü ele geçirmek ve belirtilerini tespit edebilmek mümkün değildir. Bu yönüyle irtibat ve iltisak sözleri üzerinde çok durularak, FETÖ’ye karşı hassasiyet oluşmuştur. Halkımız her söyleneni Başkanımıza itimat ederek kabul etmiştir. Fakat halkımız için bu bir emir ve bir mecburiyet değildir. (Yüzde yüz itaat ve güven, sadece Allah’a aittir.)

"Erdoğan’ın FETÖ ye karşı mücadelede, çok fazla dikkatli olduğunu söyleyemeyiz"

Başkanımızın kendisine verilen bu teminatı ve güveni milim milim kullanması ve halkın bu şüphelerine karşı kulak vermesi ve kazandığı güvene karşı çok dikkat etmesi lazımdır.

Etrafında bulunan insanların yapmış olduğu bazı ihanetlerle, en yakınındaki yaverleri ve özel kalemleri ile ordu komutanlarını bile esir alan bu darbe hareketinden sonra, hassasiyet çıtası daha da yükselmiştir. Şimdi buna rağmen rahatlıkla bu itibarın bol keseden harcanması, yanında FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı açık fotoğrafları olanların, devletimizin baş düşmanı ve birinci meselesi olan FETÖ ve darbe mücadelesine karşı, aynı hassasiyeti devletimizden ve Başkanımızdan beklemesi, vatandaşlarımızın hakkıdır.

Canını feda eden ve gazi olan, tanklara saldıran, topa, tüfeğe ve helikopterlere karşı göğsünü açan bu insanların hatıraları için, bu hassasiyetleri gözetmemiz gerekirr. Sayın Erdoğan’ın FETÖ ye karşı mücadelede, çok fazla dikkatli olduğunu söyleyemeyiz. Başkanımızın güvenilir ve liyakatli insanları acilen yanına alarak, FETÖ ile en küçük irtibat ve iltisaklı olanları, kendinden uzaklaştırarak, davranışlarıyla bu hassasiyetini göstermesi lazımdır.

Resimde FETO’nun yanında yer alan ve beyin takımı olan, şu anda kırmızı bültenle aranan sol başta Kaynak Holding’in genel müdürü Naci Tosun Güney Afrika imamı, yanında Yasin Aktay, ortada F.Gülen, sağ yanında kırmızı bültenle aranan ABD’de firari bulunan Prof. Şerif Ali Tekalan, yanında Hüseyin Gülerce.

Yasin Aktay: Fatih Üniversitesi’nde ders vermiş, konferanslara katılmış, Gazeteci Yazarlar Vakfı ve Abant Toplantılarının katılımcılarından olup, FETÖ’nün Amerika’daki ve yurtdışındaki birçok faaliyetine de katılmıştır. En son yapmış olduğu açıklamada yukarıdaki fotoğraf ile FETÖ ile olan ilişkisini “bir sefer fotoğraf çektirdim” diyerek, geçiştirmeye çalışmaktadır.

Yukarıdaki resimde, FETÖ ile birlikte örgütün beyin takımı olan isimlerle beraber olmuştur. Yoksa Pensilvanya’ya gidip FETÖ ile birlikte, yukarıdaki baş hainlerle bu derece samimi fotoğrafı, herkes çektiremez.

" FETÖ’cü olmadıklarını söyleseler bile..."

Başkanımız, hakkında FETÖ ithamı ve suçlaması olmayan, pek çok kıymetli uzmanları yanına alabilir. Bu gibi ithamlara maruz kalmış kişilerin Başkanımızın çok yakınında bulunması, kendisi için de büyük riskler oluşturmaktadır.

Elbette ki dost acı söyler, yol arkadaşının sırtında akrebi gören birisinin, dostunu uyarmak en önemli görevidir. Bizim görevimiz de, FETÖ ile irtibatı olanların, FETÖ’cü olmadıklarını söyleseler bile, tedbir için yakında bulundurulmamasıdır. Bu tür kişilerin “yakında durma”larının götürüsü, getirisinden fazladır.