'MEB’de yönetici olmanın kriteri erkek olmak mı?'

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yönetici atama tercihinde ve yönetim hiyerarşisinin üst katmanlarında erkek yöneticilerin tercih edildiğini yaptığı basın açıklaması ile dile getirdi.



Öğretmenliğin kadınların en çok ilgi gösterdiği mesleklerin başında geldiğini, MEB’e bağlı yaygın ve örgün, resmi ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 57’64’ünün kadınlardan oluştuğunu kaydeden Karabıyık, “Buna karşın eğitimde yönetim kademesinde kadınlar aynı oranda temsil edilmemektedir, MEB’de yönetici olmanın kriteri erkek olmak mıdır?” diye sordu.

Taşra teşkilatının il, ilçe milli eğitim müdürlerinin yüzde 2,7’sinde kadınların yönetici pozisyonunda olduğuna, Bakanlıkta görev yapan 15 genel müdür ile 5 başkan ve 7 Bakan danışmanından sadece bir genel müdürün kadın olduğuna dikkat çeken CHP’li Vekil, “Daire başkanlıklarında da erkek egemenliği göze çarpmaktadır. 124 daire başkanından sadece 10’unun kadın olması MEB’de erkek egemenliğinin bir örneğidir. MEB’in merkez ve taşra teşkilatında görev alan bürokratlar seçimle değil atamayla gelmektedir. Yani MEB yönetiminde erkek egemenliğinin olması siyasi bir karardır. Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık göstereceğini ve bu tablonun değişeceğini umuyorum. Bu değişiklik ile müfredatta yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi daha gerçekçi bir hal alacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.