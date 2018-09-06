Orhan Sümer: Ekonomik krizin tek sorumlusu AKP'dir

ADANA/ Partisinin Ceyhan ilçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan Orhan Sümer, önümüzdeki yerel seçimin Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biri olacağını vurguladı ve “Partimiz, halkımızın umudu ve geleceğinin güvencesidir. Bizler gönül birliği içinde olursak aşamayacağımız hiçbir sorun, hiçbir engel yoktur” diye konuştu.



TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, partisinin Ceyhan ilçe Danışma Kurulu toplantısında ekonomik sorunlara dikkati çekti ve yerel seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Sümer, Türkiye’nin bugün yaşadığı ekonomik krizin tek sorumlusunun AKP ve uyguladığı politikalar olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Sümer, “Partimiz, halkımızın umudu ve geleceğinin güvencesidir. Bizler gönül birliği içinde olursak aşamayacağımız hiçbir sorun, hiçbir engel yoktur” dedi.



“ZAMLAR VATANDAŞIN MUTFAĞINDAKİ YANGINI BÜYÜTTÜ”



CHP İlçe Danışma Kurulu toplantıları, Ceyhan ilçe örgütündeki toplantı ile başladı. 15 ilçenin tamamında gerçekleştirilecek olan ilçe danışma kurulu toplantıları 16 Eylül’de sona erecek. İl Danışma Kurulu toplantısı ise ilçe danışma kurulu toplantıları tamamlandıktan sonra yapılacak.

CHP’li il ve ilçe yöneticileri ile partililerin yoğun ilgi gösterdiği Ceyhan ilçe Danışma Kurulu toplantısında söz alan partililer, başta 24 Haziran seçimleri olmak üzere seçim sonrası yaşanan olağanüstü kurultay ile ilgili sürece ve ülkemizin yaşadığı sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Orhan Sümer, ekonomiye ilişkin sorunların her geçen gün daha yoğun bir şekilde kendisini hissettirmeye başladığını vurguladı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışları anımsatan Sümer, temel gıda maddelerine ardı ardına yapılan zamların vatandaşın mutfağındaki yangını büyüttüğünü söyledi.

“KRİZİN SORUMLUSU İKTİDAR”



Enflasyonun iki haneye yükseldiğini, işsizliğin tırmandığını, Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesiyle birlikte, üretimi dolara bağlı olan üreticilerin artan maliyetlerin altında ezildiğini anlatan Sümer, şöyle devam etti:



“Bugün ülkemizde dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 812 TL, yoksulluk sınırı ise 5 bin 904 TL’ye ulaşmış durumda. Bir asgari ücretlinin eline sadece bin 603 TL geçiyor. Türk Lirası’ndaki erime neticesinde yılbaşında 423 dolar olan asgari ücret, bugün 173 dolar düşerek 250 dolara indi. İşte bütün bunlar, iktidarın kurduğu düzenin bir göstergesidir. Çünkü, bugün yaşadığımız ağır ekonomik krizin tek sorumlusu bu iktidar ve bu iktidarın 16 yıldır izlediği tüketime ve borçlanmaya dayalı ekonomi modelidir.”



“VARSA YOKSA CHP DİYORLAR”



Ekonomik krizin faturasının toplumun tüm kesimlerine ödetilmek istendiğini vurgulayan Sümer, vatandaşa tasarruftan söz edenlerin, lüks ve saltanattan bir türlü vazgeçmediğini hatırlattı. “Çok yakında ‘başka çaremiz yok’ diyerek, halktan daha fazla kemer sıkmasını isteyecekler” diyen Sümer, iktidarın ve güdümündeki medyanın gündeminin ise vatandaşın ya da ekonominin sorunları olmadığını belirterek, şunları söyledi:



“Gelinen noktada görüyoruz ki; ne ekonomik kriz, ne toplumun sağlığını tehdit eden ithal kurbanlık hayvanlardan ortaya çıkan şarbon hastalığı ne de Halk Bankası’nda birden bire dövize yapılan tenzilat iktidarın gündeminde bile değil. Halkbank’ta kim bu fiyattan döviz aldı, kime bu fiyattan dövizler satıldı? İşlemler iptal edilmiş. Güzel, ama bununla ilgili hala doğru düzgün bir açıklama henüz ortada yok. Bütün bunların sorumlusuymuş gibi, varsa yoksa CHP eleştiriliyor. Neredeyse, ‘Ülkeyi biz yönetmediğimiz için bütün bunların sorumlusu CHP’dir’ diyerek, işin içinden sıyrılmaya çalışacaklar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Genel Başkanımızın dediği gibi ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor’. CHP olarak, bu duruma asla göz yumamayız”



“UMUDU HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”



CHP’de kırgınlıklara, küskünlüklere yer vermeyeceklerini vurgulayan Sümer, “Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, esnafımızın borç yükü altında ezildiği, iş insanlarımızın zor günlerden geçtiği, ülkemizin üretimsizliğe sürüklendiği böyle bir dönemde iktidara karşı mücadelede birlik olmak zorundayız. Kısır ve sığ tartışmalara partimizi çekmek isteyenlere kulak asmadan, umudumuzu büyütmekten başka bir seçeneğimiz yok. Devletin tüm imkan ve olanaklarını kullanan iktidara karşı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde birlik ve beraberlik içinde yerel seçimlere hazırlanacağız. Belediye başkan adayımız kim olursa olsun, gece gündüz demeden çalışarak 2019 yılındaki seçimde yerelden başlayarak CHP’nin iktidarını kuracağız. Çünkü bizim partimiz, halkımızın yegane umudu ve geleceğinin güvencesidir. Bizler gönül birliği içinde olursak aşamayacağımız hiçbir sorun, hiçbir engel yoktur” diye konuştu.