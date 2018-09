'Tek adam milleti son üç ayda fakirleştirdi'

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini ziyaret ederek İlçe örgütünde partililerle bir araya gelip kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdikten sonra, CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Koç ve ilçe yöneticileriyle Evreşe, Çokal, Yülüce, Bayramiç, Süleymaniye, Şadıllı, Kalealtı, Adilhan ve Kocaçeşme köylerini ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinledi.

Gittikleri köylerde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılanan CHP heyeti bir dokundu bin ah işitti. Peş peşe gelen zamlardan vatandaşın bunaldığını ve adı konulmamış bu krizin faturasının halka ödetildiğini vurgulayan Ceylan, “Beceriksiz yönetimin faturası olarak derinleşen ekonomik krizin etkilerini gittiğimiz her yerde gördük” dedi.



Tek adam olma Arzu ve hevesi krizi tetiklemiştir



Ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden CHP'li Özgür Ceylan, “iktidar sahipleri ağızlarını her açtıklarında ‘Ekonomimizin temelleri sağlam’, ‘Dış düşmanlar ekonomimize saldırıyor’, ‘Türkiye’ye karşı ekonomik savaş açıldı’, ‘Ekonomimize yönelik bu saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan farkı yok’ gibi hamaset içeren söylemlerin arkasına sığınarak beceriksizliklerini gizlemenin gayreti içerisine girmişlerdir. Türk ekonomisinde yaşanan kırılganlığın ve dibe vuruşun sorumlusu ülkeyi 2002 Kasım’ından buyana yöneten siyasal erktir. Özellikle 2014 yılından itibaren sağlın bir hastalık gibi egolarını saran Tek Adam olma arzu ve hevesi neticesinde peş peşe gerçekleştirilen seçimler ve referandumlarla tek adamlığın yasal dayanaklarını yaratma çabası bugün yaşadığımız ekonomik krizin temellerini oluşturmuştur” dedi.



Krizin Faturasını Trump’a Kesmeye Kalkmak Milletin Aklıyla Alay Etmektir.

Bu krizin faturasını Trump’a kesmeye kalkmak milletin aklıyla alay etmektir diyen Çanakkale Milletvekili Ceylan, “24 Haziran seçimlerinde 4.65 TL olan dolar kuru, ABD’nin yaptırımları açıklanmasından bir gün önce 5.42 TL’ye çıkmıştı. Bugün gelinen noktada ise kur 6.56 TL seviyelerinde işlem görüyor. 2018 yılı başından bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı %43,5. Faizdeki artış ise 16 puan olmuştur. 2014’teki ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana ise TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %68 olarak gerçekleşmiştir. Bütün bunları görmezden gelerek faturayı dış güçlere kesmeye kalkmak ekonomiden hiç anlamamak demektir. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz. AKP Genel Başkanı’nın tek adamlık hevesi ve popülist politikalarının sonucunda derinleşmiştir.” dedi.



Tek adam milleti son üç ayda fakirleştirdi



Ceylan açıklamasının devamında, “Devlette liyakat sisteminin hızla terk edilmesi ve otoriterleşme sürecinin hızlanması, İhtiyaç duyulan yapısal reformların bir türlü hayata geçmemesi, dış politikada komşularla sıfır sorun diyerek çıkılan yolun sonunda, sorun yaşamadığımız komşumuzun kalmaması ülkemizi jeopolitik açıdan riskli bir hale getirmiştir. Hukukun işlediği ve demokrasisi güçlü ülkelere yönelen yabancı yatırımcılar, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok edildiği, basın ve ifade özgürlüğünün tek adamın iki dudağı arasında olduğunu gördükleri ülkemizi hızla terk etmeye başlamışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tek adamın rejimi parti devleti rejimine dönüştürme çabasının OHAL’le başlatılan sivil darbe süreci ile en üst noktaya çıkması yatırımcıların güven duygusunu bütünüyle bitirmiştir. Trump’ın posta koyduğu Meksika Pezosu yüzde beş değer yitiriyor, Rahip krizinde Türk lirası yüzde 30 değer kaybediyor. Bu olacak şey değil. Mesele Rahip Brunson’a indirgenecek adar basitleştirilemez. 2002 yılından 2018 yılı birinci çeyreğine kadar Kamunun borcu 3.9 kat, reel sektörün borcu 25,6 kat, hane halkının borcu 75,5 kat, toplam borç 9 kat arttı. 12 aylık dış ticaret açığı, 2018 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %33 artışla 83,7 milyar dolar oldu. Bütün bunlar krizin 16 yıllık iktidarın popilist politikaları sonucu oluştuğunu gözler önüne seriyor. Yılbaşında 55 litrelik bir benzinli araca, asgari ücretle 5 depo benzin alınabilirken, şimdi ancak 4 depo alınabiliyor. Mazotun litresi 6,32 TL’yi geçti. Bu şartlarda bu ülkede üretim yapılabilir mi? Her geçen gün elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zam yapanlar faturayı yoksul Türk halkına kestiklerini görmüyorlar mı?”dedi.

Millet son üç ayda fakirleşti diyen Ceylan, “2018’in ilk 3 ayında; Milli gelirimiz 882 milyar dolardan, şu an kur nedeniyle 485 milyar dolara geriledi. Kişi başına gelir 8 ayda 10.924 dolardan 6 bin dolara düştü. Brüt dış borcun milli gelire oranı 8 ayda yüzde 53’ten yüzde 96’ya fırladı. Yani tek adam üç ayda milleti fakirleştirmeyi başardı” dedi.