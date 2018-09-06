'İstihbarat örgütünü bulun'

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Yürüyüşü sırasında ortaya çıkan dinleme skandalıyla ilgili ifade verdi.



YARKADAŞ: İFADE VERDİM, ÖRGÜTÜN AÇIĞA ÇIKARILMASINI İSTEDİM



Sosyal medya hesabından yaptığı, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayındaki şikayetimiz üzerine başlattığı 'yasadışı telefon dinleme / izleme' soruşturmasında ifade verdim" açıklamasıyla yaşanan hukuki süreçle ilgili bilgi veren CHP'li Barış Yarkadaş, "İfademde; dinleme - izleme faaliyetinde bulunan istihbarat örgütünün açığa çıkarılmasını istedim ve şikayetçi oldum" dedi.