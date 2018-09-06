6 Eylül 2018 15:24

'İstihbarat örgütünü bulun'

'İstihbarat örgütünü bulun'
CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş dinleme skandalıyla ilgili ifade verdi.
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CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Yürüyüşü sırasında ortaya çıkan dinleme skandalıyla ilgili ifade verdi.

YARKADAŞ: İFADE VERDİM, ÖRGÜTÜN AÇIĞA ÇIKARILMASINI İSTEDİM

Sosyal medya hesabından yaptığı, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayındaki şikayetimiz üzerine başlattığı 'yasadışı telefon dinleme / izleme' soruşturmasında ifade verdim" açıklamasıyla yaşanan hukuki süreçle ilgili bilgi veren CHP'li Barış Yarkadaş, "İfademde; dinleme - izleme faaliyetinde bulunan istihbarat örgütünün açığa çıkarılmasını istedim ve şikayetçi oldum" dedi.

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