Eren Erdem'den yandaş medyaya sert yanıt!

CHP'nin tutuklu PM üyesi, eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yandaş medyada yer alan "Eren Erdem Tezcan'ı ihbar etti" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bugün yandaş medyada çıkan bir haberde, CHP'li Eren Erdem'in MİT TIR'ları dosyasını kendisine verdiği iddiasıyla Bülent Tezcan'ı ihbar ettiği öne sürülmüştü.

CHP'li Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nden yolladığı mektupta, "Hayatım boyunca kimseyi ihbar etmedim. Bu ancak AKP'lilere yakışır. Meclis'te odama gelip birbiri aleyhine belge-bilgi vererek birilerinin ayağını kaydırma adına ihbarcılık yapan AKP'li vekillerdi. Bu, onlara yakışır." ifadelerini kullandı.

Eren Erdem söz konusu haberle ilgili dava açtıklarını da belirtti.

İŞTE ERDEM'İN O AÇIKLAMASI:

YANDAŞ BASINDA YER ALAN HABER ŞÖYLE: