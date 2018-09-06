Aliağa'daki petrol sızıntısı Meclis'e taşındı

CHPli Kamil Okyay Sındır, sızıntının küresel ısınma ve iklim değişikliğine olan etkisinin önlenmesi; denizde bulunan canlı türlerine, bölge insanının yaşamı ve ekolojik sisteme, bölgede bulunan balıkçılara vereceği zararın ve bölge halkının ekonomik açıdan karşılaşacakları güçlüklerin önlenmesi ile gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

“İVEDİLİKLE KOMİSYON KURULMALI, ACİL ÖNLEM ALINMALI!”

Aliağa’da denizde yaşanan petrol sızıntısının rüzgarın etkisiyle Foça sahillerine kadar ulaşan bir kirlilik meydana getirdiğini söyleyen Sındır, TBMM’ye verdiği araştırma önergesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sındır, “Meydana gelen petrol sızıntısının denizlerde bulunan canlıların zehirlenmelerine, hem tür açısından hem de sayı açısından azalmasına, yani yok olmasına neden olacaktır. Dolaylı yoldan da olsa bu durum insanlara yansıyacak ve beslendiğimiz deniz canlılarının sağlıksız olması nedeniyle insanlarda cilt tahrişlerine, göz tahrişine, körlüklere, akciğer ve karaciğer problemlerine, bölge balıkçısının ekonomisine, küresel ısınmanın artmasına ve iklim değişikliğine neden olacak. Doğa ve sağlığımız tehdit altında. İvedilikle TBMM’ye sunmuş olduğumuz araştırma önergesi ile inceleme ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla bir komisyon kurulmalı” dedi.

“KÜRESEL ISINMANIN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEGANE KAYNAĞI”

Önergede dünyada yaşanmış petrol kazalarına da atıfta bulunan Sındır, “Dünya tarihinin en büyük Petrol kazası örneği Meksika Körfezi’nde gerçekleşen Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı’dır. Kazanın olduğu bölge doğal ekolojik alanı olan, koruma altındaki Kemp’s Ridley kaplumbağalarının kitleler halinde öldüğü ve kazanın olduğu günden bugüne birçok deniz canlısının çoğalamadığı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Kazanın etkisi Meksika Körfezi’yle sınırlı kalmamış, Louisiana ve Mississipi Deltası’nda da balıkçılık ve turizm büyük ölçüde etkilenmiştir” dedi. Önergede denize karışmış olan fosil yakıtların küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin yegane kaynağı olduğu hatırlatan Sındır, bu tarz kazaların etkilerinin uzun yıllar devam ettiğine, insan ve canlı hayatını ciddi oranda etkilediğine dikkat çekti.

“TÜM GİRİŞİMLERİ YAPACAĞIZ”

Daha önce İzmir’in Çeşme ilçesinde karaya oturan Lady Tuna isimli gemiden denize tonlarca yakıt sızdığını hatırlatan Sındır, olay sonrası bilirkişi raporlarında geçen “Ekosistemin tüm unsurlarında telafi edilemeyecek zararlar meydana gelmiş ve etkileri önümüzdeki onlarca yıl devam edecektir” ifadelerini hatırlatarak Aliağa’da yaşanan petrol sızıntısının acilen vakit kaybetmeden araştırılması için konunun TBMM tarafından ivedilikle ele alınması noktasında gerekli tüm girişimleri yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: CHP’li Sındır'dan Aliağa'daki Petrol Sızıntısına Tepki 741867 | Güncel Son dakika haberler http://www.egemedyasi.com/chpli-sindirdan-aliagadaki-petrol-sizintisina-tepki-741867h.html#ixzz5QJhEJYq6

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