“Salih Müslim ile ilgili girişimlerimiz oldu. Yarın da Almanya’da Sigmar Gabriel ile buluşacağız ve bu konuyu ele alacağız. Nereye giderse gitsin, peşini bırakmayacağız. Çünkü Türkiye’deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı var” dedi.
5 Mart 2018 19:14
Çavuşoğlu'ndan Salih Müslim açıklaması
Gazetecilerin, Almanya'da bulunan Salih Müslim hakkındaki sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Alman mevkidaşıyla görüşeceğini söyledi.
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Çavuşoğlu'ndan Salih Müslim açıklaması