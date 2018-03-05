Çavuşoğlu'ndan Salih Müslim açıklaması

“Salih Müslim ile ilgili girişimlerimiz oldu. Yarın da Almanya’da Sigmar Gabriel ile buluşacağız ve bu konuyu ele alacağız. Nereye giderse gitsin, peşini bırakmayacağız. Çünkü Türkiye’deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı var” dedi.