Devlet Bahçeli vakıf kurdu

Osmaniye doğumlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Kadir Kara, Ruhi Ersoy, Akın Yavuz ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sancay Varlı ile birlikte Osmaniye Vakfı'nı kurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, MHP lideri Bahçeli'nin Vakfına onayı verdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile Osmaniye Vakfı'nın kuruluşu tamamlandı. Vakfın amacı, Osmaniye İli ve İlçeleriyle, Osmaniyelilerin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak olarak açıklanırken mal varlığı olarak ise 60 bin TL bildirildi.

MALLARI BAHÇELİ VAKFI'NA

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Osmaniye Vakfı’nın kapatılması durumunda kalan mal varlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği ifade edildi.

BÜROKRASİDEN BİR İSİM

Bahçeli ile birlikte Osmaniye Vakfı’nın kuruluşunda yer alan Sancay Varlı’nın ismi ilk olarak 2008 yılında duyuldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olduğu sırada Varlı, müşavir olarak atanmıştı. O dönem “ortak” olmayan AKP ile MHP’nin arasında, bu atama kararı ile gerginlik oluşmuş, konu Genel Kurul’da gündeme gelmişti.