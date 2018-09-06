Tahran'da kritik zirve! Açıklama geldi

Saray'dan yapılan açıklamada, "İran'da siyasi süreç için yürütülen ortak çabalar ele alınacak. Suriye ihtilafına kalıcı çözüm aranacak" denildi.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirve toplantısında, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu'yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Erdoğan, zirveye katılmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a hareket edecek. Erdoğan, Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki "Üçüncü Liderler Zirvesi"ne iştirak edecek.