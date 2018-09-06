6 Eylül 2018 10:03

Erdoğan İran'a gidiyor

Erdoğan İran'a gidiyor
Erdoğan, "Suriye" meselesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
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Tahran'da yapılacak Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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