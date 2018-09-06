İttifak yapacakları kritik 3 il belli oldu

AKP'de bazı eski bakan ve vekiller, belediye başkanı adayı olarak konuşuluyor.

Erdoğan'ın kılpayı kaybedilme olasılığı bulunan 3 il için, MHP ile ortak hareketi düşünebileceği belirtiliyor.

AKP , yerel seçim hazırlıklarını yoğunlaştırırken, ‘ yerel seçim ittifakı’, ‘ yerel seçim adayları’, ‘büyükşehir komisyonları’ konularında çalışma başlattı. Partide bazı eski bakan ve milletvekillerinin belediye başkanı adayı olarak konuşulduğu ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, AKP ile MHP arasında genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de, ‘açık veya kapalı' şekilde yapılması tartışılan ittifakın, büyük şehirler için önemli olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir gibi büyük illeri kazanmayı çok önemsediği, bu illerin kılpayı kaybedilme olasılığına karşın, MHP ile ortak hareketi düşünebileceği belirtiliyor.

AKP yönetimi, MHP'nin güçlü olduğu bazı illerde de seçimde bu partiye destek vermeyi planlıyor.

BAKAN DA OLABİLİR

AKP'de, özellikle büyük iller için mevcut bakan, milletvekili, hatta Meclis Başkanı'nın bile adı dillendiriliyor. Bazı eski bakan ve eski milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde belediye başkan adayı olarak konuşuluyor. Bu kişilerin isimlerinin de kamuoyu yoklamalarında ve seçmen analizlerinde halka sorulacağı, ilgi görmesi durumunda da aday yapılacakları belirtiliyor.