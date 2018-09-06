Selvi: CHP o şehir için özel çalışma yapıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 8 ay sonra yapılacak yerel seçim öncesi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de sürmesi yönündeki teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde karşılık verdiğini belirterek yerel seçim çalışmalarını köşesinde yorumladı.

Selvi, AK Parti'nin İstanbul seçimlerini kazanmak için MHP’nin desteğini, muhafazakâr Kürtlerin oyunu istediğini kaydederek, CHP'nin ise ittifak çalışmasına sıcak bakmadığını ekim ortası ve kasım başı itibariyle adaylarını açıklayacağını bildirdi.

Abdulkadir Selvi köşesinde yerel seçim öncesi partilerde başlayan gelişmeleri aktararak değerlendirdi. Selvi ayrıca CHP'nin İstanbul için özel bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Selvi'nin yazısı şu şekilde:

"AK Parti- MHP ittifakına yeşil ışık

Erdoğan’ın olumlu karşılık vermesiyle birlikte yeni bir durum oluştu. İlerleyen süreçte iki liderin belirlediği isimler bir araya gelip ittifakın koşullarını belirleyecekler. Siyaseten önemli olan liderlerin iradesiydi. Erdoğan ve Bahçeli ittifaka olumlu yaklaştığı için iş artık ittifakın şekline kaldı. Bu da iki parti heyetleri arasında yapılacak görüşmelerde şekillendirilecek. MHP’nin bugün yapılacak olan MYK toplantısında Bahçeli’nin önerisi biraz daha ete kemiğe bürünmüş olacak.

AK Parti, İstanbul ve Ankara’da MHP’nin desteğini önemli buluyor. Her defasında ifade ediyorum. Bu seçimler İstanbul savaşına sahne olacak. AK Parti İstanbul seçimlerini kazanmak için MHP’nin desteğini, muhafazakâr Kürtlerin ise oyunu istiyor. MHP’nin ise yönettiği belediyeleri tekrar kazanabilmek için AK Parti’nin desteğine ihtiyacı var. Bahçeli’nin bu illeri kazanmak için yerel seçimlerde AK Parti ile ittifakı istediğini düşünmüyorum. İçine girdiğimiz beka süreci ve karşı karşıya olduğumuz ekonomik saldırı nedeniyle siyasi istikrarın ne denli önemli olduğunu bildiği için bu adımı attığından kuşku yok.

CHP'nin seçim çalışması

CHP’de yarın yapılacak MYK toplantısında yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kapsamlı bir sunum yapacak. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” diye açıklama yapmasına rağmen Seyit Torun, ittifaksız ve ittifaklı seçim senaryolarını içine alan bir çalışma yaptı. CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planlıyor. Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor."