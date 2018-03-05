İptal edilen CHP Grup Toplantısı hakkında gelişme

GERÇEK GÜNDEM - Yarın (6 Mart 2018 tarihinde) gerçekleştirileceği duyurulan CHP Grup Genel Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan'ın cenaze törenine katılacağından dolayı iptal edildi. Daha sonra ise çarşamba günü yapacağı açıklandı.

PM üyesinden CHP'yi yıkan haber



İPTAL EDİLEN GRUP TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜNE ALINDI



CHP PM üyesi Yavuz Karan'ın vefatı nedeniyle iptal edilen CHP Grup Genel Kurulu Toplantısı 7 Mart 2018 çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleştirileceği açıklandı.