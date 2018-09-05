Çok konuşulan Saray menüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Sık sık 'yerlilik' ve 'millilik' vurgusu yapılan resepsiyonda, Saray'ın menü tercihi ise dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem konusu olmuştu.

Gündeme oturan 30 Ağustos Resepsiyonu menüsü gazeteci Vahap Munyar tarafından komuoyuna açıklanmıştı. Menünün resepsiyona gelen misafirlere sunulduğu şekli de ortaya çıktı.

Saray’ın bahçesinde verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda verilen yiyecekler dikkat çekmiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İŞTE O MENÜ;

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma, Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş.