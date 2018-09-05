Anti İZAYDAŞ'tan CHP Kocaeli'ye ziyaret

Anti İZAYDAŞ grubunun ziyaret ettiği CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Alikahya sakinlerinin yaşadığı mağduriyetin çözümü için desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) Fabrikası’ndan yayılan koku sebebi ile Alikahya sakinlerinin mağduriyetlerini duyurmak amacı ile kurduğu Anti İZAYDAŞ grubu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı parti binasında ziyaret etti.

Yerel yöneticilerin konu ile ilgili olarak sessiz kaldıklarını ve uzun süredir eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Anti İZAYDAŞ grubu CHP İl Örgütü’nden destek istedi.

SUS PUS OTURUYORLAR



Yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, parti grubunun konuyu belediye meclisine de defalarca taşıdığını hatırlattı.

Alikahya sakinlerinin yaşadığı mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşması için girişimlerini sürdürdüklerini söyleyen Sarıbay, “İZAYDAŞ’ın bulunduğu çevredeki tüm mahallelerde aynı problem yaşanırken yöneticiler elini kolunu bağlamış sus pus oturuyor. Konuyla ilgili olarak sizlere en başından beri verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz” dedi.