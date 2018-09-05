'Krizin faturasını emekçiye ödetmeye çalışıyorlar'

Türkiye’nin dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında olduğunu ifade eden CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “İşçi sınıfı zaten düşük olan ücretleri ile banka kredilerine muhtaç haliyle bu bedeli her gün ödüyor. Şimdi bir de ekonomik kriz bahanesiyle, işsizlik tehdidi Demokles’in kılıcı gibi emekçi sınıfının üstünde sallanıyor” dedi.

Budak, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile birlikte DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nı ziyaret etti. Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu ile görüşen Budak, yaşanan ağır ekonomik krize dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dış borçlanmaya dayalı büyüme ile ülkede kentler yağmalanmış, doğa tahrip edilmiş, alınan borçlar betona gömülmüş, tüketiciler de borçlandırılarak ülkede sahte bir saadet ortamı yaratılmıştır. Ekonomideki bu hataların yanında tek adam rejiminin de egemen olmasıyla bu sahte cennet yerini karanlık bir tabloya bıraktı. Çok ağır sonuçları olacak bir dönemden geçmekteyiz. Her zamanki gibi bu ağır sonuçları işçiye, emekliye, esnafa ve sabit ücretle geçinen kesimlere ödetmeye çalışan bir iktidar var. Oysa emekçiler, dar gelirliler bu bedeli tam 16 yıldır ödüyor. Türkiye’nin dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasına sokulmasıyla işçi sınıfı zaten büyük bedeller ödemiştir. Düşük ücretler nedeniyle ancak borçla yaşayabilen ve banka kredilerine bağımlı bir işçi sınıfı yaratılmıştır. Şimdi bir de ekonomik kriz bahanesiyle işsizlik tehdidi Demokles’in kılıcı gibi emekçi sınıfının üstünde sallanmaktadır.

Bu sezon turizm verilerine göre dolu dolu bir turizm sezonu geçirilmesine karşın bu dönemin sektörde görev yapan işçilere bir faydası olmadı. Zaten düşük ücrete mahkum olan işçiler bir de zam furyası ile açlık sınırının altında yaşama mücadelesi veriyor. Yüksek enflasyon karşısında, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerin enflasyon oranında artırılmasını, böylece alım gücü erimesinin önüne geçilmesini istiyoruz.”

Görüşmede turizm sektöründe çalışan işçilerin sorunlarını dile getiren Yahyaoğlu, 2 milyon 560 bin işçiden, 860 bininin sigortalı olduğunu ve 1 milyon 700 bin işçinin ise sigortasız ve kayıt dışı çalıştığına dikkat çekti. Yahyaoğlu, “Kayıt dışı bir şekilde özellikle Suriyeli işçileri asgari ücretin de altında bedellerle çalıştırıyorlar. Sendikalı işçileri işten çıkarmaya ya da istifaya zorluyorlar. Bu durum sadece emekçileri değil Türkiye’yi de büyük felakete sürükler” dedi.