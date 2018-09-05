Engin Özkoç'tan şarbon açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şarbon hastalığına ilişkin “Bu hastalığı taşıyan hayvanlar, Türkiye’ye ithal edilmeden önce Brezilya’da teste tabi tutuldu mu? Türkiye’ye girişlerindeki karantina bölgesinde kontrolleri yapıldı mı? İşletilmesi gereken denetim ve kontrol sürecine rağmen hastalık nasıl yayılabildi?” diye sordu.

Engin Özkoç, şarbon hastalığına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Dolar yükselir, Türkiye'ye operasyon! Soğan fiyatı artar, Türkiye’ye operasyon! İthal ettiğiniz hayvanda hastalık çıkar, Türkiye’ye operasyon! Yahu hiç mi bu ülkenin karar alanı, yöneteni, denetleyeni, sorumluluk sahibi yok! Cumhuriyet tarihinde ilk kez canlı hayvan ithalat eder hale gelmişiz. Hayvancılığımız kan kaybetmiş. Ta Brezilya’dan hayvan getirmeye kalkmışız. Onu da becerememiş, hayvan yerine hastalık ithal etmişiz. Kendi paramızla, ülkemizin, insanımızın başına dert açmışız. Bunun hesabını sorması gereken bir birlik başkanı çıkıp, yapılan, 'ülkemize operasyondur' diyor. Yazıklar olsun! Bırakın artık iktidar yalakalığını, üyelerinizin haklarına, insanlarımızın sağlığına, ülkemizin geleceğine sahip çıkın. Üzerine hikaye kurulmadan önce cevap verilmesi gereken 3 basit soru var; bu hastalığı taşıyan hayvanlar, Türkiye’ye ithal edilmeden önce Brezilya’da teste tabi tutuldu mu? Türkiye’ye girişlerindeki karantina bölgesinde kontrolleri yapıldı mı? İşletilmesi gereken denetim ve kontrol sürecine rağmen hastalık nasıl yayılabildi?”