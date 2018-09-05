Ankara - (DHA) - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.
5 Eylül 2018 19:36
Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.
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