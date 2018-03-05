DHA - CHP tarafından şeker fabrikalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş Şeker Fabrikaları ziyaretlerinden sonra yarın da (6 Mart 2018 Salı) Burdur Şeker Fabrikasında işçiler, çiftçiler ve vatandaşlarla buluşacak. Milletvekilleri Veli Ağbaba, Çetin Osman Budak, Mehmet Göker, Mustafa Balbay, Melike Basmacı, İrfan Bakır, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin Demir, Turabi Kayan, Burcu Köksal ve Parti Meclisi Üyeleri Yıldırım Kaya ile Emre Çam'dan oluşan heyet saat 15.00'da da Şeker Meydanında düzenlenecek mitinge katılacak" ifadelerine yer verildi.
5 Mart 2018 17:25
CHP'li vekiller Burdur şeker fabrikasına gidiyor
CHP milletvekilleri Burdur şeker fabrikasına gidecek.
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