Sezgin Tanrıkulu kapanan işyerlerini Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kaç işyerinin kapandığını, iflas ettiğini ve kaç kişinin işten çıkarıldığını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi

“Türkiye genelinde 2018 Eylül ayı itibariyle kapanan, devreden fabrika, atölye, içten çıkarılan çalışan, AVM sayısı kaçtır? Sektörlerine göre dağılımı nedir? İllere göre dağılımı nedir?

Türkiye genelinde 2018 Eylül ayı itibariyle iflas ve konkordato ilan eden, işletme, işyeri, mağaza sayısı kaçtır? Sektörlerine göre dağılımı nedir? İllere göre dağılımı nedir?

Türkiye genelinde 2018 Eylül ayı itibariyle Bağ Kur prim borcunu ödeyemeyen esnaf sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nedir?

Türkiye genelinde 2018 Eylül ayı itibariyle vergi ve benzeri borçlarını yapılandıran esnaf sayısı kaçtır?”