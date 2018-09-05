CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarbon skandalıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Elin oğlu, ülkesine domates alırken, et ve canlı hayvan alırken kontrol ediliyor, kendi insanının sağlığını düşünüyor. İthal ettiği ürün, sağlığa zararlı ise ülkesine dahi sokmuyor. Ayıplı malı ya geri gönderiyor ya da imha ediliyor.
Bizde ise, Saray ve atanmış bakanlarının güdümünde, yeterli denetim yapılmadan hastalık saçan gıda ürünleri ve şarbonlu hayvanlar Türkiye'ye sokuluyor.
Asıl soru şu;
Hasta hayvan ithal edip, etini kendi vatandaşına yediren, bedelini de “Dış güçlere (!)” Dolar olarak ödeyen sorumsuz bir yönetime, dünyada tanık oldunuz mu?
Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."
Kılıçdaroğlu: Dünyada tanık oldunuz mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarbon skandalıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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