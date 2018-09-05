Akif Hamzaçebi'den flaş 17-25 Aralık iddiası

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Yerel seçimlerle ilgili CHP’nin stratejini belirlemek üzere bu Cuma günü Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak, sonrasında da önümüzdeki hafta içerisinde bir Parti Meclisi toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi.

Hamzaçebi, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir tebliğle ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve getirilen dövizin de yüzde 80’inin Türk Lirasına çevrilmesinin zorunlu tutulduğunu belirterek, “Büyük bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Son günlerin önlemleri nelerdir derseniz, birisi dün yayımlanan tebliğ bir tanesi de indirimli konut kampanyası. Bunlarla bir krizin yönetilmesi, aşılması asla mümkün değildir. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin çok sakıncalı sonuçları olacaktır” dedi.

Bu tebliğin süratle değiştirilmesi gerektiğini belirten Hamzaçebi, “Vadeli satışlar ve ithal girdi kullanan sektörler, işletmeler gözetilmeli” diye konuştu.

-“MERKEZ BANKASI’NIN ELİNİ KOLUNU BAĞLAMIŞSINIZ VE ONA ÇIK RİNGDE DÖVÜŞ DİYORSUNUZ”-

“Bunlarla kriz aşılmaz” ifadesini kullanan Hamzaçebi, “Merkez Bankası’nın elini kolunu bağlamışsınız ve ona ‘çık ringde dövüş’ diyorsunuz. Eli kolu bağlı bir boksör ringde konuşarak dövüşemez, yere yıkılır. Konuşarak Dolar aşağı inmez. Vatandaşın cebi yanıyor. Ateş düştüğü Dolar yükseldiği yeri yakar” dedi.

-ENFLASYON-

Enflasyon konusuna işaret eden Hamzaçebi, “Devlet yükselen enflasyon karşısında yükselen mevduat faiz oranları karşısında kendi alacağını güvence altına almak amacıyla gecikme zammı oranlarını artırıyor. Aynı duyarlılığı emekli maaşlarında memur maaşlarında da göstermeliler” dedi.

“Cumhurbaşkanının enflasyon konusundaki açıklamalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Hamzaçebi, “Keşke demeçlerle ekonomi düzeltilebilseydi. Gerçekçi adımları atmak lazım” dedi.

Erdoğan'da ittifak ve af açıklaması

-“AFFIN AMACI 17-25 ARALIK DOSYALARINI BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATMAKTIR”-

Bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı’nın af konusundaki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Hamzaçebi, “Affın amacı nedir arkadaşlar biliyor musunuz, ola ki ileride tekrar açılabilir tekrar sorgulanabilir, soruşturulabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır. Kimse kimseyi aldatmasın. Niyet budur, kader mahkumları işin bahanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı gerçek niyeti ortaya koymuş bulunuyor. Devlete karşı işlenmiş suçlar. Nedir bunlar zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri suçlar. Yani biz ancak bunları affederiz, diyor. 17-25 Aralık’ta konu olan suç iddiaları da bunlardı zaten” yanıtını verdi.

-“ADAYLAR ETRAFINDA DAYANIŞMALAR, BİRLEŞMELER OLUR”-

İttifak tartışmalarının hatırlatılması üzerine Hamzaçebi, şu yanıtı verdi:

“Bir kere ittifak Siyasi Partiler Yasasına göre ancak genel seçimde yapılabilir. Eğer kastedilen genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de bir ittifak yapmak ise Siyasi Partiler Kanununda bir değişiklik gerekiyor. Böyle bir tartışmayı görmüyorum. O halde konuşulan ittifak değil bir yerel seçim dayanışması.

Aday profilinin partinin kimliğinden daha öne çıktığı durumlarda aday etrafında tabanda bir birleşme dayanışma olur, bunun örneklerini geçmişte çok gördük. Önümüzdeki seçimlerde de ben böyle bir eğilimin olacağını tahmin ediyorum.

MHP ve AK Parti ittifaktan söz ederken yerel seçimlerde birinin güçlü olduğu yerde diğerinin aday göstermemesi şeklinde bir dayanışmayı kast ediyor iseler bu dayanışmanın aynen sandığa yansıyacağını söylemek mümkün değildir. Asla yansımaz. Yerel seçimde seçmen adaya bakacaktır. Ben ittifak tartışmalarını gereksiz bir tartışma olarak görüyorum. Adaylar etrafında dayanışmalar, birleşmeler olur. Bunu önümüzdeki seçimde göreceğiz.

Aday göstermeyerek bir dayanışmayı bir ittifakı gerçekleştirmenin ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Denenebilir ama sonuçların iki parti oylarının toplamı kadar o adayda birleşeceğine inanmıyorum.”

-“CHP’NİN STRATEJİNİ BELİRLEMEK ÜZERE BU CUMA GÜNÜ MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZ TOPLANACAK”-

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığında sizin de isminiz geçiyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Hamzaçebi, “Yerel seçimlerle ilgili CHP’nin stratejini belirlemek üzere bu Cuma günü Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak, sonrasında da önümüzdeki hafta içerisinde bir Parti Meclisi toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada ilkeler belirlenecek. CHP’nin hangi yolu izleyeceği konuşulacak ve onlar ortaya çıkacaktır. İstanbul olsun Ankara olsun iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur. Adaylar tabanda birleşmeyi sağlayacak olan adaylar olacaktır. Başarılı olacağız orada” yanıtını verdi.

“Siz şahsen talip misiniz?” sorusuna da Hamzaçebi, “Burada şahsen talip olup olmama mevzu söz konusu olamaz. Bu konuda bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum” dedi.