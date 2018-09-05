'CHP’de her il başkanına hedef koyacağız'

RIFAT BAŞARAN - HÜRRİYET - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hedeflerin tutturulamaması halinde genel merkezin gereğini yapacağını söyledi.



CHP, 24 Haziran seçimlerinin analizinin yapılmasının ardından yerel seçimlerle ilgili hazırlıklara hızlı başladı. Bir yandan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, diğer taraftan da Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yerel seçim çalımalarını iki koldan yürütecek.

Salıcı, seçimler öncesinde il başkanlarının önüne konulacak hedeflerin tutturulamaması halinde genel merkezin gerekli tedbirleri alacağını söyledi. Salıcı, yerel seçim öncesi parti örgütleri ile yapacakları çalışmaları Hürriyet’e şöyle anlattı:

BÖLGE TOPLANTILARI BAŞLIYOR

“Yerel seçimlerde hedefimiz, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentleri kazanmak, elimizdeki belediye sayısını artırmak. Bu hafta bölge toplantılarının takvimini açıklayacağız. Bu toplantılara illerdeki belediye başkanları, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, kurultay delegeleri katılacak. Bunun yanı sıra, CHP’ye yıllarca emek vermiş, şu anda aktif görevden olmayan yöneticilerimizle de başka bir toplantıda buluşacağız.

HİKÂYE DEĞİŞEBİLİR

Bölge toplantıları birkaç amaca hitap edecek; hem iç tartışmayı sonuçlandırmak, partinin hali hazırdaki durumunun fotoğrafını çekmek, bunun daha iyi noktaya götürülmesi için yapılması gerekenleri konuşmak, yerel seçim süreci ile ilgili aday belirleme yöntemi ve rotayı konuşmak. Türkiye, önümüzdeki birkaç ay içinde ekonomik açıdan Cumhurbaşkanlığı’nın sergilediği yönetim zafiyetinin sonucunda ağır bedeller ödendiği bir noktaya gelebilir. Bunu temenni etmeyiz. Bu ekonomik krizi önümüzdeki dönemde aşmak için Türkiye’nin hikâyesinin değişmesi gerekiyor. Bu değişim yerel yönetimlerden başlayabilir. Bu aynı zamanda iktidar değişimi demektir. Bu perspektiften bakarak çalışmalarımızı yürüyeceğiz.

HEDEF KOYACAĞIZ

İl başkanlarımıza önümüzdeki dönem, yerel seçimlerle ilgili hedeflerini soracağız ve hedef koyacağız. O il veya ilçede hali hazırda belediye bizdeyse o belediye başkanının performansının ölçülüp daha iyi noktaya götürülmesi için çalışmak, eğer biz muhalefetteysek, iktidar partisinin yaptığı faaliyetlerin analiz edilip CHP’li adayların alternatiflerini doğru bir şekilde ortaya koymasını sağlamak gerekiyor. Bunları yaparken de CHP örgütüne önemli bir görev düşüyor.

Bu çalışmaları yürütürken örgütün görüşü alınacak. CHP’nin seçim başarısından daha kıymetli bir şey yoktur. Toplumda varolan iktidardan bıkkınlık, usanmışlık var. Bunu örgütleyebilecek, bu kesimleri motive edecek çalışmalar içinde olmamız lazım. Bölge toplantılarında bunu sağlayacağız. Siz CHP örgütünü doğru motive ederseniz, o örgütün toplumsal bağları vardır, o toplumsal bağlar kanalıyla toplumu da motive etmeye başlamışsınız demektir.”