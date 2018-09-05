Erdem'in avukatı: Yeter ki dosyamızı okuyun

CHP'nin tutuklu PM üyesi, eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Avukatı Onur Cingill, Twitter hesabından davayla ilgili tepki gösterdi.

Avukat Onur Cingil, Eren Erdem'in bugün tutukluluk incelemesi olduğunu belirterek iki istekte bulundu. Cingil, "Talebimiz, dosyanın okunması ve sonrasında hukukun emrettiği şekilde Müvekkil hakkında kanun gereği tahliye kararı verilmesi talebinden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Dosyanın hala incelenmediğini belirten Cingil, "Dosyayı okurlarsa zaten tahliye kararı vereceklerdir" açıklamasında bulundu.

Avukat Cingil'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"@erenerdemnet 'in bugün tutukluluk incelemesi var.Bu sefer talebimiz tahliye değil,sadece dosyanın okunması!Dosyayı okurlarsa,tek bir delil olmadığından zaten tahliye kararı vermek zorunda kalacaklardır."