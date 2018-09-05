Resmi konutta gerçekleşen kabul basına kapalı devam etti.
5 Eylül 2018 12:45
Albayrak'tan sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kabul etti.
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Albayrak'tan sürpriz ziyaret
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