5 Eylül 2018 12:45

Albayrak'tan sürpriz ziyaret

Albayrak'tan sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kabul etti.
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Resmi konutta gerçekleşen kabul basına kapalı devam etti.

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