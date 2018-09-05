CHP'li Polat'tan JES'e direnen halka destek

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Tire İlçesi’ne bağlı Başköy’de yapımı planlanan Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı mücadele veren yöre halkıyla bir araya geldi. Tek geçim kaynaklarının incir olduğunu ifade eden yöre halkı, kurulacak JES nedeniyle incir üretiminin olumsuz etkileneceğini vurguladı. CHP’li Polat, halkın ekmeğinin, geleceğinin ve doğasının peşinde olduğunu belirterek, “Sonuna kadar bu mücadelenin yanındayım” dedi.

YÖRE HALKI DERTLİ

Geçimini incir ve zeytin üretimiyle sağlayan Başköy halkı, JES nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. Kendilerine sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve kurulan JES’lerle gündeme gelen Aydın’ın Germencik İlçesi’nde yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken halk, “İlçede tarımsal verim ve kalitesi düşmüş durumda. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları da artış gösteriyor. Bizler de aynı kaderi yaşamak istemiyoruz” dedi.

“TEK DERDİMİZ EKMEĞİMİZ”

Muhtar Salih Gülmez de devletin yanında olmasını istediklerini belirterek, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Gülmez, “Biz sadece incirimizin peşindeyiz. Tarımla karnımızı doyuruyoruz. Bunu elimizden alırlarsa ortada kalırız. Yetkililer buraya gelip bu doğayı, bu inciri görse zaten kendileri vazgeçecektir bu projelerden. Bütün mücadelemiz doğamız, ekmeğimiz için” diye konuştu.

“HALKIN YANINDAYIZ”

CHP’li Polat, İzmir Bakırçay Havzası Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gürol Türkmentepe ve Tire Dağ Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yücel Özen’le birlikte Başköy’deki halkla bir araya geldi. Halkın büyük bir direniş gösterdiğini vurgulayan Polat, bu direnişin içinde yer almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Mücadele sürecinde halkla birlikte olmaya devam edeceklerini ifade eden Polat, “Halk ekmeğinin, geleceğinin, doğasının peşinde. Sonuna kadar bu mücadelenin yanındayım” diye konuştu.

BİBER TARLASINDA EMEKÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Polat ve beraberindekiler, daha sonra biber hasadı yapan tarım emekçileriyle de bir araya geldi. Tarım üreticilerinin sadece 70 kuruşa biber satmaya çalıştığını ifade eden Polat, “Mazotun ve diğer girdilerin geldiği durum ortada. Üretici bu kadar zor ortamda yine de üretim yapmaya çalışıyor. Maalesef üreticimiz ve tarım emekçilerimiz çok zor durumda. Akyurt’ta toplanan biber beyler sofrasına salça olarak kan ter içinde, değersiz gidiyor. Üreticinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor” dedi.