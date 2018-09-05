Resepsiyona damga vuran 'şarbon' diyaloğu

Kurban Bayramı’nın ardından İstanbul'un Silivri ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde görülen şarbon vakaları sonrası 'et yemek riskli mi?' sorusu kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı.

'VATANDAŞ BİLİNÇLİ OLMALI' ÇAĞRISI

Bakanlığın ithal hayvan ve ithal et konusunda yeterli denetimi yapmadığı yönündeki eleştirileri yapılırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Silivri ilçesindeki şarbon vakalarına ilişkin şarbonun aşılamayla çabuk 'söndürülebilen' bir hastalık olduğunu belirterek 'Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olması lazım' demişti.

RESEPSİYONDA ŞARBON TESTİ: ÖNCE BAKANLAR YESİN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım 'ın Meclis bahçesinde verdiği 'Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'na da şarbon tartışması damga vurdu. Meclis Başkanı Yıldırım, konuklara kendi eliyle et yemeği ikram etti. Ancak ikram ettiği kişiler daveti geri çevirdi.

Yıldırım'ın ise "Bu etlerde şey var mı?" diye sorması üzerine Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Hiçbirinde GDO yok, hepsi güvenilir" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Etler iyi pişmiş, şarbon olmadığına garanti veririm" demesi üzerine ise Binali Yıldırım "Sağlık Bakanı denetlesin o zaman" dedi.

Yıldırım'ın bu çıkışı üzerine ikram edilen eti önce Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yedi.