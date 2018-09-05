CHP'den 'ekonomi' hamlesi: Bugünden itibaren...

CHP, ekonomideki sorunları ve çözüm önerilerini halka anlatmak için bugünden itibaren sahaya inecek.

CHP, ekonomik sorunları gündemde tutmak ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için parti bünyesinde “Ekonomi Masası” oluşturmuştu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki masa, geçtiğimiz günlerde ilk ziyaretini Türk-İş’e gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu da ekonomiye ilişkin basın toplantısı düzenleyerek 13 önerisini kamuoyuna açıklamıştı.

81 il ziyareti

Kılıçdaroğlu son Parti Meclisi (PM) toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 soru yöneltmişti. Yapılan açıklamaların, kamuoyunda yeterince anlaşılamadığını düşünen Kılıçdaroğlu önceki günkü MYK’da ekonomideki sorunların ve çözüm önerilerinin halka anlatılması için kurmaylarına talimat verdi. Bu çerçevede, dün aralarında 7 genel başkan yardımcısının da yer aldığı 62 milletvekili ile 7 PM üyesi, 81 il ziyareti gerçekleştirmek üzere görevlendirildi. Görevlendirilen isimler, oluşturacakları heyetlerle yapacağı ziyaretlerine bugün başlayacak. Heyetler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve odaların temsilcileriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerin 12 Eylül’e kadar tamamlanmasını istediği bildirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir için görevlendirme yapılmazken, bu illere yapılacak ziyaretleri Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası’nın gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öztrak'ın ekonomi raporu

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre ziyaretlerde, Kılıçdaroğlu’nun daha önce açıkladığı 13 öneri, Erdoğan’a yönelttiği 9 soru ve Öztrak’ın ekonomi raporu anlatılacak. Ekonomi Masası tarafından her ilde belirlenen il başkan yardımcıları da ziyaretlerin planlamasından sorumlu olacak ve heyetlere eşlik edecek.

Muhalifler de görevli

Alınan bilgilere göre; görevlendirilen isimler arasında daha önce olağanüstü kurultay için imza veren ve parti politikalarını eleştiren isimler de yer aldı. Bu çerçevede; İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, PM üyeleri Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de görevlendirildi.