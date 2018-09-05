Yerel seçimin tarihiyle ilgili yeni iddia

Ekonomideki olumsuz gelişmelere dikkat çeken HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, iktidarın seçimlerin 1 yıl ertelenmesine dönük bir arayış içinde olabileceğini söyledi.

Yerel seçimlerin erkene alınmasına dönük tartışmalar devam ederken HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen bir başka iddiayı gündeme getirdi. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Bilgen "yerel seçimlerde genel seçimlere göre daha az oy alan AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde düşen oyları da dikkate alarak, yerel seçimi 1 yıl ertelemeye dönük bir arayış içine girmiş olabilir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Türkiye’de seçim takviminin tamamen iktidarın kaygıları gözetilerek esnetildiğine dikkat çekti. Bu duruma erkene alınan 24 Haziran seçimlerini örnek gösteren Bilgen, “24 Haziran’da olan 2. kez de olabilir” dedi. Bilgen şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yerel seçim için normal seçim tarihi dışında 2 alternatif var. Biri seçimin erkene alınması, diğeri ertelenmesi. Öne çekmenin de, tarihi ileri atmanın da hukuki yolu bellidir. Öne çekmek için anayasa değişikliği lazım. CHP veya başka partilerin toplamının 400’ü bulması gerekiyor. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. CHP de bu konuda çok kararlı ve netse bu ihtimal tamamen kapalı görünüyor. Diğer yandan ilkbaharda yapılacak seçimin iktidar için anlamı az çok fark edilebilir. Bu ekonomik krizin kısa vade sonuçlarını ekim, kasım aylarında yaşayacağız. Orta vadede sonuçlarını ise kışın ilerleyen aylarında ocak, şubatta göreceğiz. İktidar bu krizin sonuçlarını yönetilebilir görüyor mu, bilmiyoruz.”



İTTİFAK TARTIŞMALARI

İttifak tartışmalarına da değinen Bilgen, “İktidarın ittifak yapmayı başarması, diğer partilerin de ittifak yapmamayı başarması gerekiyor ki yerel seçimden başarıyla çıksınlar. Bu da muhalefetin öngörüsü, süreci iyi yönetmesine bağlı. Bu mümkün olmadığında, ikisini birden başaramadıklarında yerel seçimi ertelemenin yollarını arayacaklarını düşünüyorum ben.”



AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde, Cumhur ittifakı dışında düşen oylarına ve AK Parti’nin yerel seçimlerde her zaman genel seçimlerden daha az oy aldığına dikkat çeken Bilgen, “Bu ciddi bir risk ifade ediyor. Bu riskle yüzleşmek yerine bunu 1 yıl da olsa ertelemek, geciktirmek belki de krizin 1.5 yıla yayılarak seçmen davranışına yansıma potansiyelini de zayıflatacaktır. Bu bir ülke için çare değildir ama iktidar için başvurulacak son çare olabilir” dedi.

‘TÜRKİYE SAVAŞ SENARYOSUNA DAHİL EDİLEBİLİR’

Seçimler ancak savaş sebebiyle Meclis kararıyla 1 yıl ertelenebiliyor. Bu noktada İdlib’le ilgili gelişmelere dikkat çeken Bilgen, “Yoğun bir diplomasi ama ciddi de çıkmazlar var. Ara formüllerin yanı sıra kaosun Türkiye’ye pazarlanması da mümkün. Türkiye bir savaş senaryosuna dahil edilebilir. Eğer Türkiye’yi yönetenler geçmişte bir toplantıdan sızan ve tekzip edilmeyen bazı bilgiler de dikkate alındığında niyet ederseniz bunun koşulları var. Asla kabul edilemez bir durum ama seçenek dışı bırakmamak lazım” dedi.