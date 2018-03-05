Bozdağ: 'Hadımlık yasal dayanağa kavuşturuluyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

CİNSEL İSTİSMAR YASA TASARISI

Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır.

Hadım yasal dayanağa kavuşturulmaktadır.

ABD'NİN GÜVENLİK UYARISI

Elçiliğin kapanması siyasi bir karar değildir. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan bir karardır. Güvenlik görevlilerimiz hertürlü önlemi almaktadır.

Türkiye DEAŞ saldırılarından en çok etkilenen üçüncü ülkedir. Fırat Kalkanı Harekâtı ile 3 bine yakın DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye DEAŞ/PKK/YPG terör örgütleriyle mücadele etmeye nasıl devam ediyorsa, aynı şekilde devam edecektir.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE SINIRINI GEÇEN ASKERLER

Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin takas edilmesi söz konusu değildir. Böyle bir talep olmamıştır. Türkiye'nin takas etmesi söz konusu değildir. Bunların Türkiye'de yargı önüne çıkarılması karşılıklı anlaşmalar gereği yerine getirilecektir.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Afrin operasyonunda sivillere zarar verildiği iddiası mesnetsizdir. Zeytin Dalı Harekâtı'nda tek bir sivilin burnu bile kanamamıştır.