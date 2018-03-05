PM üyesinden CHP'yi yıkan haber

GERÇEK GÜNDEM - Edinilen bilgilere göre CHP PM üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan bugün geçirdiği kalp krizi sonucu KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Karan’In kalbinin iki kez durduğu kaydedildi. Karan hızla anjiyoya alınarak ilk müdahelesi yapıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Karan yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Cenaze töreni, 6 Mart Salı günü öğle namazını takiben, Akçaabat ilçesi, Kavaklı Rahman Camisi'nde olacak.