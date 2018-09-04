Tekin Bingöl: İktidar ihmali genel politika olarak benimsedi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ettiği etlerde şarbon basili saptanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Uygulanan dışa bağımlı tarım ve hayvancılık politikaları ile son yıllarda şarbon sebebiyle yaşanan vakaların artmasına rağmen iktidarın herhangi bir önlem almadığını belirten CHP’li Bingöl, “2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde şarbon kaynaklı ölümlerin sayısı 8 olmuştur. 2016 yılında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan 32 vaka kayıtlara geçerken, bu sayı 2017 yılında 37’ye çıkmıştır. 2008, 2009, 2014 ve 2016 yıllarında şarbondan birer kişi hayatını kaybederken, 2011 ve 2013 yıllarında iki kişi şarbon dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. Vakalarda yaşanan artışa rağmen, önlemler arttırılmamış, halk sağlığı ile oynanmaya devam edilmiştir” dedi.

Bingöl, Et ve Süt Kurumu’nun endişe edecek bir durum olmadığını söylemesine rağmen şarbon şüphesi ile onlarca insanın hastanelik olduğunu ve karantinaya alındığını belirtti.

Önlem alınmazsa tehlikenin artacağını vurgulayan CHP’li Bingöl, “Şarbon skandalı; ithalata dayalı politikalar, ithal etlerin denetimi ve halk sağlığı ile ilgili birçok soru ve sorun barındırmaktadır. İthal ette yaşanan kontrollerin yetersizliği, Türkiye’ye hastalıklı birçok hayvanın giriş yapmasına sebebiyet verdiği gibi, buradaki mevcut hayvanlara da hastalığın bulaşması açısından çok ciddi tehlikeler arz etmektedir” dedi.

“İktidar ‘İhmal’i Genel Politika Olarak Benimsedi”

Olayın yaşanmasında hükümetin kontrol sürecine müdahil olmamasının sebep olduğunu belirten Bingöl, “Her konuda “ihmal”i genel bir politika olarak benimseyen AKP iktidarı, şarbon konusunda da çok ciddi ihmallerde bulunmakta ve tüm bu ihmaller ile halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Hükümetin kontrol sürecine müdahil olmaması ve tüm kontrolleri firmalara bırakması yaşanan sorunun temel sebeplerinden biri halindedir” dedi.

Bingöl, halk sağlığı açısından bu kadar önemli bir konunun konusunda uzman olmayan firmalara teslim edilmesinin ve hükümetin denetleme sürecindeki yetersizliğinin şarbon skandalının diğer yüzü olduğu vurguladı.

“Vatandaşın Sağlığını Korumak Sosyal Devletin Temel Görevi”

Vatandaşların sağlığının korunmasının sosyal devletin temel görevi olduğunu belirten Bingöl, “Halk sağlığı özel firmalara denetleme yapmaksızın bırakılamayacak kadar önemli bir husustur. Türkiye’nin son 16 yılda tarım ve hayvancılık politikası üretememesinin bedelini ekonomik olarak yarattığı sorunlarla ödemesine ek olarak, şimdi de halkın sağlığı hiçe sayılmaktadır. Şarbon skandalı, hükümetin ithalatçı politikalarda yaptığı hatalar ve dışa bağımlı ekonominin halk sağlığına en temel yansımasıdır. İktidar eliyle yerli üretime vurulan darbe hem üreticileri, hem Türkiye ekonomisini hem de vatandaşların sağlığını bir uçuruma sürüklemektedir” dedi.

Sağlık hakkının devlet tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Bingöl, “Tüm bu sorunlar bağlamında; şarbon sebebiyle yaşanacak vakaların önüne geçilmesi, oluşabilecek başka hastalıkların önlenmesi, şarbonlu etleri ithal eden firmaların araştırılması ve yaşanan sorunlarda hükümetin sorumluluk ve ihmalinin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddelerine göre Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.