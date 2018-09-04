Gürer: Eğitim yeni dönedemde sorunlarla başlıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizinin faturasının, zaten sorunlar yumağı haline getirilen Milli Eğitim’e kesilerek bütçesinin yüzde 18 oranında düşürülmesinin, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni tedirgin ettiğini söyledi.

KRİZİN ETKİSİ MİLLİ EĞİTİME DE YANSIDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları için hazırladığı tasarruf paketi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının 10.6 milyar TL olan bütçesinin 2 milyar TL’sinin kesildiğini anımsattı. Ömer Fethi Gürer, Tasarruf tedbirleri kapsamında, okul onarımları, yeni okul yapımı ve pek çok kalemde kesinti yapılarak, yılın ilk 6 ayı için Milli Eğitim bütçesinin yüzde 18 olarak kesintiye uğratıldığını kaydetti.

BURSLARDA ETKİLENİYOR

Ömer Fethi Gürer, öğrencilere verilen burslar, pansiyon yardımları, özel okul teşvikleri, altyapı giderleri, hammadde, satın alma, ayni hak, onarım ve yurt yardımları gibi kalemlerden 20 milyon TL ile 705 milyon TL arasında toplam 2 milyar TL’nin kesintiye uğramasının, eğitime bakış adına düşündürücü olduğunu ifade etti.

EN SORUNLU BAKANLIK

Türkiye’nin en sorunlu bakanlıklarından birinin de Milli Eğitim Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin faturasının etkisinin bakanlığa kesilmiş olmasının, zaten sorunlar yumağı haline getirilen Milli Eğitim’i daha da içinden çıkılmaz bir hale sokacağını vurguladı.

BU SORUNDAN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri okul masraflarıyla ilgili telaşın sardığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “AKP hükümetleri döneminde Milli Eğitim, en sorunlu bakanlıklardan biri olmuştur. 16 yılda 7 kez bakan değişmiş, her bakan farklı bir müfredat ve sınav sistemi ile öğrenci ve velilerin kafasını karıştırırken, okul masraflarının katlanarak artması da veliler için sorunların cabası olmuştur.

Milli Eğitim’de 100 binden fazla öğretmen açığı varken, 400 bin öğretmen atama beklemektedir. Buna karşın, öğretmenler arasında vekil öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayırımı bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. Öğretmenler için verileceği söylenen 3600 ek gösterge halen verilememiş, taşımalı eğitim sorunu her yıl katlanarak artmıştır. Köy okullarının kapatılması, kız çocuklarının ilkokuldan sonra büyük oranda eğitimlerine devam edememesi gibi kronik sorunların üzerine hiç gidilmemiştir” diye konuştu.

DAHA ÇOK KAYNAK AKTARILMALIYDI

Gürer, PISA değerlendirmeleri dikkate alınarak eğitimde kalitenin yükseltilmesini, her öğrencinin dilediği ve amaçladığı okulda eğitim almasını, bilgiye dayalı bilimsel eğitimin önemsenmesini, teknik meslek liselerinin desteklenmesi ve ara eleman açığının giderilerek eğitimin geliştirilmesini, stajyer öğrencilerin sigortasına staj sürelerinin sayılmasını, öğretmenlere görev verilirken yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesini, hizmetli olarak çalışanların MEB kadrolarına alınmasını ve taşeron çalıştırma uygulamasının MEB’de sona erdirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, böylesine sorunlar yumağı olan Milli Eğitim’e daha çok önem verilmesi, daha çok kaynak aktarılması gerekirken, krizin faturasının ilk olarak bu kuruma kesilmesinin, var olan sorunları daha da arttıracağından endişe ettiklerini de sözlerine ekledi.