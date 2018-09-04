Erdoğan, FETÖ'nün cinlerinden böyle korunuyormuş

Milli Görüş camiasına yakınlığıyla bilinen, Hürses gazetesi yazarı Fehmi Çalmuk bugünkü “FETÖ’nün cinleri, 15 Temmuz’un manevi timleri” başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fehmi Çalmuk, Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın genel başkanı olduğu Milli Selamet Partisi’nden 1973 yılında milletvekili olan Emin Acar’ın, Gezi eylemleri sırasında Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini yazdı. Emin Acar’ın bu görüşmede Erdoğan’a Melei A’lâ’yı okumasını tavsiye ettiği yazan Fehmi Çalmuk, “Görüşme tarihi Erdoğan’ın dershaneler üzerinden başlayan tartışmalarla cemaat tasfiyesine başladığı dönemden sonra Batı aleminin ve terör örgütlerinin kendisini açıktan hedef aldığı günlere rastlıyor” diye yazdı.

Yazısında Fethullah Gülen’in Erdoğan’a büyü yaptığını ve cin musallat ettiğini ima eden Fehmi Çalmuk, “2002 yılından bu yana Başbakan, Reisi Cumhur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başına böylesine ne kadar büyük müsibetler geldi ki yollarına kurban olduğum Hocaefendiler, alimler geceleri yatmayı kendilerine haram eyleyip, Mele-i A’lâ’yı okudular da okudular” ifadelerini kullandı.

Çalmuk yazısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Melih Gökçek’in Fethullah Gülen’le ilgili sözlerine de atıf yaptı. Gökçek, 24 Temmuz 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında FETÖ lideri Fethullah Gülen’in cinleri olduğunu söylemişti.

Fehmi Çalmuk’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Muhterem Mehmet Arslan’ın aktardığı bilgiye göre Dr. Emin Acar Gezi olaylarının yaşandığı günlerde Başbakanlık’ta Recep Tayyip Erdoğan’a giderek 3,5 saatlik bir görüşme yaptı. Söylenen şuydu:

-Artık açıktan tebliğ yap. İyiliği emret, kötülükten nehy et. Korkma ve (oy kaygısıyla) telaş etme Allah’a iman edelim. Rabbim köpeklerini susturur. Onun için Melei A’lâ’yı çok oku.

Görüşme tarihi Erdoğan’ın dershaneler üzerinden başlayan tartışmalarla cemaat tasfiyesine başladığı dönemden sonra Batı aleminin ve terör örgütlerinin kendisini açıktan hedef aldığı günlere rastlıyor.

Görünen zahir, görünmeyen Batın… Zahir’de olan biten yazılıyor çiziliyor. Mücadelenin zahir de olanı kadar Batın’da olanı da var.

Merhum Necmettin Erbakan hocam gibi makine profesörü olmuş, hayatı matematik gibi değerlendiren hatta kapatma davası savunmalarında bile matematik kurallarına sık sık atıfta bulunan bir siyasi kimliğin güvendiği Hocaefendiler’e batın ilmiyle ilgili başvuru yapması, onların yönlendirmelerini almasına şahit olmuştum. Onlardan RP’nin kapatılacağını öğrendiğinde “Kader çizgisinde bir nokta” yorumunu yapmıştı. Elbette hizmetinde bulunduğumuzda filkete (çegelli iğne) ile fanilasına tutturulmuş bir muska taktığını görmüştüm. Nazara inandığı kadar, büyüye karşı korumasını da almıştı. Bir çok alim, cin şerri, tılsım, büyüye karşı korunması için O’nu okurdu. Hocam da onlara danışır hatta başvururdu. Hatta büyük bir örgütün liderliğini yaparken görevinden ayrılmak isteyen yeğenini, zorla Hocaefendiler’e götürmüş üzerinde Cin şerri, büyü olup olmadığına baktırmıştı.

Erbakan Hocamın; “Büyülenmiş”, “Efsunlanmış”, “Şaşırmış”, “Şaşkın” sözlerini hatırlarsınız değil mi ? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a büyü yapıldığını iddia ederek, ''Bir doktor gözüyle bakarsan, bunlar büyülenmiş. Samimiyetle söylüyorum, insanlar büyülenirse bu kadar şaşkına döner. Bu büyülenmiş gömleksizler milli menfaatlere aykırı ne varsa bir bir yerine getirmeye çalışıyorlar''demiyor muydu? (11.6.2003 tarihli haftalık basın toplantısı)

İnsanlar güldü, geçti. Siyasi bir demeç, suçlama olarak algılandı. Halbuki 2002 yılından bu yana Başbakan, Reisi Cumhur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başına böylesine ne kadar büyük müsibetler geldi ki yollarına kurban olduğum Hocaefendiler, alimler geceleri yatmayı kendilerine haram eyleyip, Mele-i A’lâ’yı okudular da okudular.”

NOT: Mele-i A’lâ Kuran’ı Kerim'de Sad suresinde geçer. Surede büyücülüğe ilişkin de ifadeler yer almaktadır.