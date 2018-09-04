Eren Erdem’den Halk TV’ye mektup

CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem’in Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç’e yolladığı mektup şöyle:

Şaban abi selamlar,

Nasılsın? Ben iyiyim. Suçsuzluk ve haklılık insanı güçlü tutuyor bu karadelikte. Tek kişilik, müebbet hücresindeyim. Şükür ki TV alabildim ve Halk TV çekiyor. Doğum günümde burnumda tüten oğlumu Halk TV’de gördüm. Halk TV artık benim için bir tv kanalı değil. Vefa ve namus borçlu olduğum bir oksijen tüpü. Vefa, bu kavramı çok daha yakından tanıdığım ve yaşadığım bu tecrübe ile yakinen yüzleştiğim bir kavram…

İnsana zor gelen, zalimin zulmü değildir. Yoldaşın vefasızlığıdır. Şükür ki dışarıda, 26. dönemde birlikte olduğum ve bana nefes veren yoldaşlarım var.

Bu kumpas zaten çöktü. Siyaseten buradayım. Heyecanla, listelerde olmamamı bekleyen savcıların muradına ve inisiyatifine bağlıyım.

Siz sokaklarda kaosun kol gezdiği bir kentin kaldırımında yürürken evladınızın elini bırakır mısınız? Bırakırsanız kaparlar. Bugün düşünleri yüzünden cezaevinde olan, demokratlar; toplumun evlatlarıdır.kötü adamlara rehin alındık…

Kendimden önce Enis abinin çıkışını arzuluyorum. Çünkü o halkın vekilidir. Sırtında vekaletin vebali vardır. Vazifeye atılması gerekir. Umarım yakın zamanda çıkar…

Umarım gelecek bayram beraber oluruz.

Sana ve tüm Halk TV ailesine selam olsun.

Halk bu kanala sahip çıkmalıdır!

Ve Halk TV bağımsız çizgisiyle umut olmaya devam etmelidir.

Sevgiyle.

Silivri’den Eren ERDEM