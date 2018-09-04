Metropoll'den Erdoğan'ı üzecek anket

Metropoll araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 20118' anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 44.5'e düştü.

Bu oran 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53,1’e kadar çıkmış durumdaydı. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise yüzde 38,2’den yüzde 46,7’ye yükseldi.

Ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin yüzde 68,6’sının Erdoğan’a verdiği destek dikkat çekiyor.

Metropoll’ün paylaştığı grafiğe göre kriz dönemlerinde Erdoğan’a verilen görev onayında hep bir yükselme gözlemleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 67,6’larda olan Erdoğan’a desteğin 24 Haziran seçiminden yaklaşık üç ay sonra ciddi oranda düşüş göstermesi ise bir diğer dikkat çeken unsurlardan.

Ankete göre Erdoğan’a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.

HDP seçmeni, yüzde 94,1’i Erdoğan’a görev onayı vermezken CHP seçmeninin yüzde 92,4’ü destek çıkmıyor. Araştırmaya göre Erdoğan, diğer partilere oy veren seçmenden de desteğini ciddi oranda kaybetmiş gözüküyor. Bu seçmen kitlesinin de yüzde 65,5'i Erdoğan'ı onaylamıyor.

İyi Parti de ise Cumhurbaşkanı’na destek, sadece yüzde 4,6 olarak anket sonuçlarına yansıyor.