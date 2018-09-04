Saray'ın küçük ortağından ittifak açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifak söylentilerine ilişkin, "Yasal olarak şuanda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil. Ama bir gönül ittifakı olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü bizim Cumhur İttifakı'mız sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik, sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi." dedi.

Destici yaşanan ekonomik krize ilişkin de Türkiye'nin bir ekonomik ambargoyla ve bunun sonucunda bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Destici, milletin bunun ağır bedellerini yavaş yavaş ödemeye başladığını, bunlarla ilgili tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Destici, bir gazetecinin yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu olup olmayacağını sorması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil. Ama bir gönül ittifakı olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü bizim Cumhur İttifakı'mız sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik, sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor.

Dün 15 Temmuz darbesi oldu, bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şuanda devam ediyor. Ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok.

Ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi'ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var, biz arzu ve istek var. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabi biz şu anda resmi bir ittifak olmayacağı için, olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere, bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz."