4 Eylül 2018 17:03

Eşinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın ailesine taziye ziyareti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ın vefatı nedeniyle merhum Uras’ın eşi Nuran Uras’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında eşinden bahsederken duygulanan Nuran Uras gözyaşlarını tutamadı.

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