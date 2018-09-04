CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ın vefatı nedeniyle merhum Uras’ın eşi Nuran Uras’a taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında eşinden bahsederken duygulanan Nuran Uras gözyaşlarını tutamadı.
4 Eylül 2018 17:03
Eşinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın ailesine taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ın vefatı nedeniyle merhum Uras’ın eşi Nuran Uras’a taziye ziyaretinde bulundu.
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