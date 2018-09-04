HDP'den yerel seçim kararı

Çok sayıda HDP milletvekili ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda 2 gün süreyle, yerel seçimlerde yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

'BİZİM İTTİFAK ANLAYIŞIMIZ TABANLA DİYALOG'

Toplantının açılış konuşmalarının ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde ittifak tartışmalarını yorumladı. Partiler arası ittifak görüşmelerini olmadığını aktaran Temelli, ittifakların tabanda yapılması gerektiğini söyledi. Erken seçim beklentilerinin olmadığını dile getiren Temelli, şunları söyledi: "24 Haziran seçimlerinden önce yeni koalisyon modellerinden biri de bu ittifak anlayışları olmaya başladı. Bunu Cumhur İttfakı'nda gördük. Hep koalisyonsuz iktidarlardan övünenler, artık bu ittifak modeliyle koalisyon yapıyorlar. O zaman da bizim dile getirdiğimiz, çok önemli bir nokta vardı. Vurguladığımız şey şuydu, bu türden ittifaklar aslında bir pazarlık anlayışıdır. Bu pazarlık anlayışlarıyla yol almak, bu türden ittifaklarla Türkiye siyasetinde sorunları aşmak, demokrasideki sorunları aşmak çok mümkün değil. İttifak tabanda olmalı. İttifak gençlerin, kadınların, emekçilerin, halkların yanyana gelmesiyle olabilir. Türkiye'deki demokrasi güçlerini yan yana getirebilecek hassasiyetleri dikkate alabilecek siyaseti dinlendirmek, siyaseti toplumlaştırmak gerek. Bizim ittifak anlayışımız tabanla olan diyalogdur. Bu diyaloga bağlı olarak da, tabanların, halkların, emekçilerin yan yana gelebileceği zeminleri yaratmıktır, bu platformları var etmektir. Yerel seçimlere giderken de önceliğimiz bu noktada olacaktır. Yerel seçimler, genel seçimlerden çok daha farklı bir dinamiğe sahip.

"YAPTIKLARI ŞEY SEÇMEN İRADESİNE İPOTEK KOYMAKTIR"

Adayların belirlenmesinde, yerel politikaların belirlenmesinde, daha fazla yerel söz ve inisiyatif bırakılmalı. Taban demokrasisine uygun taban ittifakının yolunu açmaktır. Partiler arasındaki ittifak üzerinden daha seçimlere 7 ay gibi bir süre varken, bunu Ankara kulislerine bağlamak çok sağlıklı bir yöntem değildir. Biz bu 7 ayda yerel dinamiklerin taleplerini açığa çıkaracak politikalar izleyeceğiz. Kulislere sıkışmık bir ittifak anlayış yoktur. Bunu en iyi yapan Cumhur İttifak'ıdır. Yaptıkları şey, seçmen iradesine ipotek koymaktır, siyasi iradenin gaspıdır. 24 Haziran'da yaptıkları gibi seçmen iradesine saygı göstermeyen bir anlayıştır. Biz böyle bir anlayışın içinde olmak istemiyoruz.

HDP İLK KEZ YEREL SEÇİMLERE GİRİYOR

Önceki seçimlerde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile girilen yerel seçimler bu kez HDP ile girme kararını aldıklarını anlatan Temelli, " HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz. Bu, bileşenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldıran bir şey değildir. Biz, çoklu hukuka dayanan bir siyasi parti olduğumuz için seçime girerken, seçim strateji olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük."