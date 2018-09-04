CHP'den HSK'ya 'kıyamet' yanıtı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Gamze Pamuk Ateşli, hakimlere kararları verirken kıyamet gününü hatırlamalarını söyleyen HSK Başkan Vekili Yılmaz'a tepki gösterdi.

Laik bir devlet olduğumuzu söyleyen Ateşli, hakimlerin karar verirken kıyameti değil evrensel hukuk kurallarını haıtlarlamaları gerektiğini kaydetti.

Ateşli, "Biz laik devletiz. Hakimler savcılar karar verirken evrensel hukuk kuralları varken neden kıyamet gününü düşünsünler. Biz zaten kendi kıyametimizi yaşıyoruz şuan. Türk yargısı ölüyor, kendi kıyametini yaşıyor. En yoğun hak ihlallerinin yaşandığı dönemdeyiz. İnsanlar haklarını arama mekanizması olarak hukuku alternatif olarak bile görmüyorlar" dedi.