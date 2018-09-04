Gül: Çocuklar icradan alınmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber canlı yayınında, "Yargıda Hedef Süre" uygulamasıyla ilgili olarak merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Kısa süre önce Hakim ve Cumhuriyet savcılarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden (UYAP) her bir dava ya da soruşturma için öngörülen hedef süreleri görebileceğine dair yazı gönderildiğini hatırlatan Gül'ün açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Adalet Bakanlığının uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü " Yargıda Hedef Süre" uygulaması pazartesi başladı. Bu çalışmada amaçı yargılamanın ön görülebilir olmasıdır. Şair Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi, yargıda 'Bu dava dedemden kaldı' anlayışı var. Vatandaş dava açtıktan sonra 'Allah bilir ne zaman biter' düşüncesiyle adliyeden ayrılıyor. Davaları öngörülemeyen durumdan çıkarmayı hedefliyoruz. Bin 457 dava 220 soruşturma türü için hedef süre belirledik. Bunların üzerinde çalışacağız. Dava 300 gün içinde karara bağlanamıyorsa bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Bilirkişi 7 ay içinde raporunda hazırlamayadıysa ve bu nedenle davada gecikme yaşanıyorsa bilirkişilik listesinden çıkarılacak. Vatandaşın önünde şeffaf ve ön görülebilir bir süre olacak..."

2 yeni İstinaf mahkemeleri açılıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit, Gül İstanbul ve Ankara'daki "İstinaf Mahkemeleri"inde yığılma olduğunu belirterek, "Sakarya ve Konya'da İstinaf Mahkemesi kuruyoruz. Böylece yığılmaları da önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

İcra ücreti alınmayacak

Gül, 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak. Çocuk baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık icra ücreti alınmayacak" diye konuştu.