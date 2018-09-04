Yazlık Saray o çiçekle donatılacak

Gökova’daki Okluk Koyu’na yapılan “Cumhurbaşkanlığı Yazlık Yerleşkesi” olarak isimlendirilen 300 odalı sarayın içi kadar bahçesi de görkemli olacak.

Nurcan Gökdemir/ BİRGÜN- Yol açmak için 50 bin ağaç kesildiğinin iddia edildiği ve güvenlik bölgesi ile yayıldığı alan 65 hektara yayılan Saray’ın bahçesinde başlayan peyzaj çalışmaları “gül” ağırlıklı olacak.

Mimar Şefik Birkiye’nin projesini çizdiği, dört ana blok, bir dinlenme evi, personel lojmanları ve iki nizamiyesi ile 13 bin 166 metrekare kapalı alana sahip olacak yazlık sarayın dört metre yükseklikteki duvarlarla çevrili bahçesinin düzenlenmesine başlandığı bildirildi. Deniz doldurularak elde edilen plajı, güneşlenme terasları, dev yatların yanaşabileceği iskeleleri ile bitme aşamasına gelen sarayın bahçesi mimar Şefik Birkiye’nin hazırladığı projeye göre düzenlenecek.

Birkiye’nin şirketi Vizzion-Architetcs isimli mimarlık şirketinin hazırladığı projeye göre yazlık sarayın bahçesine bitki olarak “gül” hakim olacak. Bir “gül köşkü”nün yanı sıra birbirine yakın tonlardaki güllerin yeraldığı galerilerin bulunacağı bahçede, “sağlık yürüyüşü” yapılacak ortamın düzenlenmesi de ihmal edilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve konukları “çiçek masifleri” arasında yürüyüş yapacak. “Doğaya aykırı olmaması” için yeşile boyanan duvarların rahatsız edici görünümü üzerine çiçekler yerleştirilerek yok edilmeye çalışılacak.

Erdoğan'ın yazlık sarayı için dolgu alan plaj yapıldı

Mimarlık şirketinin hazırladığı tanıtım dosyasında bahçe düzenlemesinin ana hatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“»Zeytin, turunçgiller, servi ağaçlarının öncelikli olarak öngörüleceği, yürüyüş yolları boyunca ambiyans varyasyonları.

»Bahçe duvarlarının mineral etkisini kırmak amacıyla oluşturulacak çiçek masifleri.

»Havuz terası ve bahçe arasındaki kot farkını absorbe edecek çiçek masifleri, yürüyüş yolları boyunca sürpriz etkisinin yaratılmak istendiği fantezi niteliğindeki ağaç budamaları.

»Birbirine yakın tonlarda gül çeşitleri ile dizayn edilecek gül galerisi ve köşkü.

»Sağlık yürüyüşü boyunca, eğimle uyum içinde düzenlenecek farklı çeşitlilikte, doğanın cömertliğini yansıtacak çiçek masifleri.”