'Gitgide sıkışan AKP iktidarı, o yıllarına dönmeye çalışıyor'

Ankara, ABD ile alt üst olan ilişkilerinin telafisi için Avrupa ile yakınlaşma çabalarını sürdürürken, bir yandan da Rusya ile flört etmeye devam ediyor.

Ancak Rusya ile de hem Suriye'de hem de bölgesel birçok konuda ters düşen AKP iktidarı, son dönemlerde AB ülkelerine yoğunlaşan ziyaretler ve temaslarla ilişkileri onarma çabasını açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan'a göreyse bu tavır, AKP tarafından planı hazırlanan yeni bir aldatmacanın habercisi.

AKP medyasında AB eski Bakanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile Hürriyet Gazetesi'nde yapılan söyleşiye ve 'iktidarın beyni' olarak tanımladığı SETA'nın direktörü Murat Yeşiltaş'ın Star'daki mülakatına dikkatleri çeken Takan, her iki röportajın da AB ile işleri düzeltmiş görüntüsü vermeye matuf olduğunu ifade etti.

Bozkır'ın, AB'nin, hukukun üstünlüğü ile ilgili beklentisinin karşılanacağı yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Takan, Bozkır'ın, "AB'nin Türk hukukuna güvenini arttıracak bir şey" sözlerini hatırlattı ve Yeşiltaş'ın AKP'nin, Rusya ile yakınlaşmadan kayıpla çıkabileceği endişesiyle AB'ye yaklaştığını ima eden yaklaşımına dikkat çekti:

"Tarihsel olarak büyük bir jeopolitik bagaj var Ruslarla aramızda. Anlaşamadığımız konular anlaştıklarımızdan fazla. Buyurun, Kırım meselesi. Karadeniz'deki güç dengesi Kırım'la birlikte aleyhimize değişti. Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Asya, Suriye, Akdeniz, GKRY ile Rusya'nın ilişkileri. Dolayısıyla aceleci davranmamak lazım. Rekabet etmek zorunda kalacağımız hatta bazı konularda karşı karşıya geleceğimizi de hesap etmek lazım. Rusya, şu anda Türkiye'nin ABD ile, Batı ile arasının limoni olmasının tadını çıkarıyor. Ama fırtına dindiğinde Rusya ile güçlü ama yalnız olmayacak bir şekilde masaya oturmanız lazım. Ekonomik derinlik çok önemli ama Rusya kaba bir askeri güç, acımasız bir güç kullanma sevdalısı. Bu jeopolitik genlerinde var."

Sözkonusu satırların ardından Takan, AKP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Tüm bunlar size çok karmaşık gelmesin!.. Gitgide sıkışan AKP iktidarı, 2002-2007 yılları arasındaki ayarlarına geri dönebileceğine ilişkin ataklar yapmaya çalışıyor. Çok yakında aynı o yıllarda yapıldığı gibi yeni bir yalancı reform paketi ile karşı karşıya kalabiliriz. Aslında ne AB'nin umurunda Kopenhag kriterleri ne de ABD'nin umurunda insan hakları... Herkes Türkiye'den bir şeyler koparma, alacaklarını tahsil etme peşinde... ABD, gayriresmi yollardan sürekli kapısını çalan AKP iktidarına "Brunson serbest kalmadan hiçbir şey konuşmayız. Haydi güle güle" diyor. İktidar, yeni çark edişin kapılarını aralamaya çalışıyor!.."