Soylu, o şehirden mi aday gösterilecek?

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından muhalefetin dağınıklığının da avantajıyla AKP ile MHParasında sessiz seyreden yerel seçim planı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla ittifaka doğru evrildi. AKP ’den henüz resmen evet yanıtı gelmese de iktidar ve muhalefet kulisleri, iki partinin yerel seçimlere ittifak içinde gireceğine kesin gözüyle bakıyor. 2019’da yapılacak seçimi ekonomide beklenen kriz nedeniyle 1.5 sene öne alan AKP - MHP İttifakı, aslında yerel seçimleri de kasım ayına çekmeyi planladı. Muhalefetin hazırlıksızlığından da yararlanarak ittifakla belediyeleri de kazanma amacı, anayasal değişiklik için gereken sayının bulunamayışına takıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde gösterilecek adaylara ilişkin kriteri, “hedef yüzde 50+1 oy” diye ifade etmişti. Bahçeli’nin seslendirdiği ittifak, AKP ’de 2017’deki referandumdan beri denge haline gelen yaklaşık yüzde 50-yüzde 50 dengesini bozacak tek formül olarak görülüyor. Ekonomideki sorunlara karşın İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden ittifak için gelen, “bu kez olmaz” tavrı da avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde AKP ’nin avantaj sağladığı, MHP’ye de elindeki belediyeler ve Anadolu’da yeni kazanımlar getirecek bir ittifak, siyaset için artık zor görülmüyor.

İlk isim Soylu

MHP ’nin ittifak için verdiği açık çek, AKP’de ilk sonucunu adayların nitelikleri ve isimlerinde verdi. AKP , Meclis’teki sandalye sayısının 300’ün altında olması nedeniyle milletvekili ve bakanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi konusunda bir süre tereddüt yaşadı. Ancak MHP’nin çıkışı, AKP açısından Meclis’teki bir kaç eksilmeyi önemsiz hale getirdi. Daha önce kulislerde ismi adaylar arasında geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir ittifakının en güçlü ismi olarak konuşulmaya başlandı. İktidar blokunun en çok konuşulan ismi olan ve son olarak Cumartesi Anneleri’nin eylemine sert müdahalesiyle gündeme gelen Soylu için AKP içinde İstanbul Büyükşehir adaylığıkonuşulmuştu. Halen TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için isteksiz oluşu, Soylu’nun isminin gündeme gelmesine neden olmuştu. Ancak geriye doğru seçim sonuçları ve en son 24 Haziran sonuçları, Soylu için İstanbul vizesi vermedi. İstanbul’da HDP ve muhafazakârıyla, liberaliyle, solcusuyla her renkten Kürt oylarının çok yüksek oluşu, AKP ’de “İstanbul’da kazanamayacağı” görüşüne neden oldu. Bu nedenle Soylu için adres değişikliğine gidildi. Ankara’daki sonuçlar ve HDP ve Kürt, sol oyların daha düşüklüğüne karşın MHP ve her renkten milliyetçi sağ oyların çokluğu, son zamanlarda bu kesimlerde en çok sevilen isim olan Soylu’nun Ankara yürüyüşünü güçlendiren bir faktör olarak görüldü.

Kayyımlara bakanlar

AKP, Soylu’nun yanı sıra bir önceki hükümette bakan olarak görev yapan milletvekillerinin de yerel seçimlerde adaylığını tartışıyor. Parti içi ve dışından aday arayışlarını sürdüren partinin uzunca bir süredir kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır başta olmak üzere belediyeler için, tanınmış bakan ve milletvekillerini aday gösterebileceği belirtiliyor. Bu isimlerin sayınının 5’e kadar çıkabileceği de konuşuluyor.